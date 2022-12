Murakami-sama: la estrella del béisbol es palabra del año en 2022

El año en japonés

Murakami-sama, apodo del bateador Murakami Munetaka, encabeza la lista de las palabras de 2022 en Japón. Revisemos el término ganador, así como el resto de los finalistas.

El béisbol se lleva la palma

El mes pasado presentamos la lista de los 30 candidatos para palabra o expresión más popular del año en Japón, seleccionados por la editorial Jiyū Kokumin Sha y su grupo de jueces para este concurso anual. El béisbol figuraba de manera prominente en esta lista, en la que seis de los términos procedían de este deporte o habían sido acuñados por celebridades activas en él. El 1 de diciembre de 2022 se anunció el ganador: Murakami-sama, un apodo con el que denominan al bateador de las Golondrinas de Yakult sus seguidores, quienes aseguran que sus proezas en la base, desde la que bateó esta temporada 56 cuadrangulares, solo puede lograrlas un kami-sama (es decir, un “dios”).

Jiyū Kokumin Sha publica Gendai yōgo no kiso chishiki (Conocimientos básicos de terminología contemporánea), una guía anual de tendencias y nuevos vocablos en el idioma japonés. Cada año la empresa reúne un equipo de jueces que consideran las palabras en boca de todos durante el año que termina y seleccionan una larga lista de candidatos en noviembre, así como los finalistas a principios de diciembre.

El profesor emérito de la Universidad de Tokio Kang Sang-jung abrió los comentarios de los jueces diciendo que 2022 había demostrado ser de nuevo un año deprimente debido tanto a la pandemia como a las guerras y asesinatos en las noticias, y la crisis alimentaria que se avecina. “Da la sensación de tratarse de un punto de giro milenario para la humanidad... pero pese a estas historias vastas y oscuras hemos visto señales aquí y allá de expresiones que le dan la vuelta a estas narrativas sobre sí mismas”. Un ejemplo, señalaba, era la frase pronunciada por Sue Wataru, entrenador del equipo de béisbol del Instituto Sendai Ikuei Gakuen: Seishuntte, sugoku mitsu nanode, que describe el mitsu, esa peligrosa cercanía que promueve la infección vírica, como algo integral a la experiencia de sus jóvenes aprendices: “los jovenes prefieren la cercanía”. Esta frase ganó un premio especial de los jueces, en el concurso de este año.

La mayoría de los otros jueces señalaron la sombra que el COVID-19 continúa proyectando sobre el paisaje lingüístico. Como decía el poeta Tawara Machi, no obstante, “Hoy día todos tenemos un smartphone, y las mascarillas son un elemento de nuestras vidas. Pero no solo vemos adiciones a nuestro lenguaje cuando aparecen cosas nuevas: a medida que esas cosas se convierten en algo a lo que nos hemos acostumbrado, ese mismo proceso puede producir frases nuevas”. Palabras como sumaho shorudā, las correas de smartphone para colgar del hombro que se han hecho tan ubicuas este año en Japón, son un buen ejemplo del modo en que incluso los objetos más corrientes pueden generar nuevas descripciones.

La palabra ganadora de 2022

村神様 — Murakami-sama. El bateador de las Golondrinas de Yakult Murakami Munetaka disfrutó de una brillante temporada en la que logró 56 cuadrangulares y se convirtió en el jugador más joven de la historia en conseguir la triple corona, que consiste en el mayor promedio de bateo, de cuadrangulares y de carreras impulsadas. Los seguidores de este jugador de 22 años debatieron animadamente en las redes sociales su espectacular desempeño, y cambiaron el último carácter de su apellido 村上 (Murakami), con el kanji de 神 (kami), que significa “dios”, añadiendo además el título honorífico “sama” para mayor impacto.

Otras palabras finalistas

キーウ — Kīu. La capital de Ucrania, cuyo nombre se venía transcribiendo como キエフ (Kiefu, “Kiev”), es ahora キーウ (Kīu, “Kyiv”), una transcripción en línea con su pronunciación en la lengua ucraniana. Dado que la invasión rusa del país continúa, la ciudad ha aparecido más que nunca en las noticias, y los medios japoneses han cambiado la transcripción en katakana del nombre de la capital a la nueva versión.

きつねダンス — Kitsune dansu. El grupo de animadoras del equipo de béisbol japonés Hokkaidō Nippon Ham Fighters, conocidas como “Fighter Girls”, interpretaron su “danza del zorro” al ritmo del éxito de la pareja cómica noruega Ylvis de 2013 “The Fox (What Does the Fox Say?)”. Los movimientos de baile y la música pegadiza entusiasmaron a los aficionados en el estadio, donde muchos se levantaron de sus asientos para bailar durante los partidos de los Fighters en casa.

国葬儀 — Kokusōgi. Los “funerales de Estado” ocuparon la actualidad este año cuando el Partido Liberal Democrático, en el poder, decidió que el ex primer ministro Abe Shinzō sería honrado con uno. La Orden sobre los Funerales de Estado de preguerra, que especificaba que este tipo de ceremonias se organizaban principalmente para los emperadores y emperatrices, junto a personalidades designadas por el primer ministro, quedó invalidada en 1947, y la actual Constitución no ofrece una base para su celebración en la actualidad. Sin embargo, se han celebrado algunos funerales de Estado en honor a ex primeros ministros, siendo el de Abe Shinzō el último de ellos. (Esta expresión también apareció en las noticias en conexión con el funeral de la reina Isabel II.)

宗教2世 — Shūkyō 2-sei. Los “creyentes de segunda generación” son los hijos de los miembros de ciertos grupos religiosos que son criados en un entorno controlado por la fe y las creencias de sus padres y de otros miembros de la familia. El sociólogo y especialista en estudios religiosos Tsukada Hotaka acuñó este término que ha comenzado a ser utilizado ampliamente tras el asesinato del ex primer ministro Abe Shinzō. El asesino, arrestado en el lugar del crimen, afirma que su madre estaba muy involucrada en la Iglesia de la Unificación, cuyos lazos con Abe lo llevaron a cometer el magnicidio.

知らんけど — Shiran kedo. Esta expresión, que significa “supongo”, o “tampoco es que yo lo sepa”, pronunciada al final de una declaración, es una forma de evadir la responsabilidad por lo que el hablante acaba de decir. Utilizada por la población de la región de Kansai en los últimos años, recientemente llegó a Tokio y a otras zonas de Kantō, donde los jóvenes en particular la han adoptado para darle la vuelta por completo a lo que acaban de decir hasta el momento.

スマホショルダー — Sumaho shorudā. Las fundas para los teléfonos inteligentes que se llevan colgadas en el hombro se convirtieron en un artículo popular entre las personas de todas las edades. Hay varios tipos: desde las que son simples fundas hasta las que tienen numerosos bolsillos a modo de cartera o de bolsa pequeña.

てまえどり — Temaedori. Este movimiento para reducir el desperdicio de alimentos insta a la población a elegir productos perecederos en la parte delantera de los estantes del supermercado, que suelen estar más cerca de su fecha de caducidad que los del fondo, si se tiene la intención de consumirlos poco después de comprarlos. La frase combina la palabra temae (delante) y toru (tomar).

ヤクルト1000 — Yakuruto 1000. La bebida probiótica Yakult 1000 se ha convertido en un éxito desde que salió a la venta en las tiendas en octubre de 2021. Este producto, que contiene una variante singular de bacterias ácido lácticas, cuenta con un creciente número de conversos, que afirman que tiene efectos beneficiosos para la salud, como la reducción del estrés o la mejora de la calidad del sueño.

悪い円安 — Warui en-yasu. El ministro de Finanzas Suzuki Shun’ichi declaró que el abaratamiento del yen era “malo” para los japoneses, ya que factores como la invasión rusa de Ucrania habían aumentado la incertidumbre en todo el mundo. La divisa cayó a su nivel más bajo respecto al dólar en los últimos 32 años, y llegó al nivel de los 150 yenes durante un breve periodo en octubre. El rápido desplome del yen empeoró la inflación y afectó a los presupuestos familiares con el aumento del coste de la energía y de otros productos básicos.

Premio especial de los jueces

青春って、すごく密なので — Seishuntte, sugoku mitsu nanode. Desde el comienzo de la pandemia se ha pedido a la población que evite las san mitsu o “tres C” (en inglés), que son los espacios cerrados (密閉, mippei), los lugares abarrotados (密集, misshū) y las distancias cortas (密接, missetsu). No obstante, el entrenador del equipo de béisbol del instituto Sendai Ikuei Gakuen, Sue Wataru, señaló lo duro que ha sido esto para las generaciones más jóvenes cuando dijo que “los jóvenes prefieren la cercanía” en una entrevista después de que su equipo se convirtiera en el primero de la región de Tōhoku en ganar el prestigioso torneo nacional de verano de béisbol de institutos.

(Artículo traducido al español del original en inglés. Imagen del encabezado: Murakami Munetaka posa con Tsubakurō, la mascota de las Gaviotas de Yakult © Jiji.)