“Trabajar, trabajar, trabajar...”, la expresión del año 2025 en Japón

El año en japonés

Recientemente se anunció la selección anual de palabras y frases que mejor representan el año que termina. Una frase lapidaria pronunciada por la nueva primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, es la “expresión del año” 2025.

La primera mujer en la jefatura del Gobierno en Japón no pierde el tiempo

La editorial Jiyū Kokumin Sha anunció el 1 de diciembre de 2025 las 10 finalistas a expresión del año en la lengua japonesa, junto a la gran triunfadora: Hataraite, hataraite, hataraite, hataraite, hataraite mairimasu (“me comprometo a trabajar, trabajar, trabajar y trabajar”), que se empareja con josei shushō, cuyo significado es “primera ministra”, en referencia a Takaichi Sanae, que asumió la jefatura del Gobierno el pasado 21 de octubre.

La primera ministra Takaichi, que asistió a la ceremonia celebrada en Tokio el 1 de diciembre en representación de la expresión ganadora, ha sido criticada por afirmar que pretende “acabar con el equilibro entre la vida laboral y la personal” en su propia agenda para alcanzar los resultados necesarios para Japón, y ha sido cuestionada asimismo en la Dieta por obligar a su personal a asistir a una reunión preparatoria a las 3:00 de la mañana antes de una importante sesión parlamentaria.

Las 10 finalistas elegidas de la lista original de 30 nominadas incluyen de todo, desde locuciones adorables (ehho ehho) y personajes extraños (Myaku Myaku) hasta cuestiones nacionales y globales más serias, como las incursiones cada vez más peligrosas de osos salvajes en asentamientos humanos en todo el país, los aranceles del presidente estadounidense Donald trump y la agitación económica que han provocado, y el cambio climático que amenaza con hacer que Japón (y buena parte del mundo) tenga solo niki, es decir, “dos estaciones”.

Los miembros del comité de selección que eligió los términos ganadores comentaron sus decisiones. La artista de manga y columnista Shinsan Nameko (Ikematsu Emi) describió 2025 como un año de hitos y aniversarios destacados: el octogésimo año desde el final de la Segunda Guerra Mundial, lo que habría sido el año 100 de la era Shōwa en Japón, así como la elección del papa León XIV y el ascenso de Takaichi como la primera líder femenina de Japón. Por su parte, tanto el narrador Kanda Hakuzan como el humorista Patrick Harlan señalaron la creciente influencia de las redes sociales, que en muchos casos están superando a la televisión como principal motor de la cultura de masas y fuente de nuevos términos.

Este año también se anunció un premio especial adicional en reconocimiento a ミスタープロ野球 (Misutā puro yakyū, “Míster Béisbol Profesional”), una referencia a la leyenda de los Gigantes de Yomiuri, Nagashima Shigeo, quien falleció en junio de 2025. El artista de manga Yaku Mitsuru elogió a Nagashima como una figura especialmente adecuada para ser reconocida por estos premios, dada la gran cantidad de dichos peculiares y memorables que dejó a sus fans a lo largo de los años.

Por último, Ōtsuka Yōko, redactora jefe de Gendai yōgo no kiso chishiki (Conocimientos básicos sobre la terminología contemporánea), llamó la atención sobre el carácter 米, que significa “arroz” y aparece en la forma tradicional japonesa de “Estados Unidos”. Su relevancia tanto en “arroz viejo viejo viejo” como en “aranceles de Trump”, ambos entre los finalistas del concurso de este año, podría presagiar su aparición en el anuncio del Kanji del Año que tendrá lugar más adelante este mes.

La palabra ganadora de 2025

働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相 — Hataraite, hataraite, hataraite, hataraite, hataraitemairimasu / joseishushō. La primera mujer en convertirse en primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, expresó su compromiso de “trabajar, trabajar, trabajar y trabajar”, lo que le valió críticas por parte de muchos por enviar un mensaje que no concuerda con el impulso del país para que los residentes logren un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Otras finalistas

エッホエッホ — Ehho ehho. Una imagen de 2021 de la fotógrafa holandesa Hannie Heere en la que aparece un polluelo de búho corriendo se convirtió en meme en Japón en 2025, asociado al sonido de esfuerzo ehho ehho que se le añadió posteriormente. Esta frase cobró vida propia y se convirtió en un elemento básico de las publicaciones en redes sociales sobre ir con prisa.

オールドメディア — Ōrudo media. En la era digital, los periódicos y la televisión pueden clasificarse como “medios tradicionales”. Ante la creciente opinión de que estos medios son parciales, los políticos y otras personas recurren cada vez más a textos y vídeos cortos en las redes sociales, pero también existe una preocupación cada vez mayor por la falta de juicio crítico con respecto al contenido online.

緊急銃猟／クマ被害 — Kinkyū jūryō/kuma higai. El 1 de septiembre se introdujo una nueva legislación de “caza de emergencia” (kinkyū jūryō) que permite disparar a osos, jabalíes y otros animales peligrosos que entren en zonas pobladas, a discreción del alcalde local. El término kuma higai se refiere a los daños o lesiones causados por los osos, que han sido más frecuentes en 2025 que en años anteriores.

国宝（観た） — Kokuhō (mita). La película Kokuhō (Tesoro nacional), basada en el mundo del kabuki, se ha convertido en un gran éxito: en el momento de escribir este artículo, parece haberse convertido en la película japonesa de acción real más taquillera de la historia, en su país de origen. El revuelo ha sido tal que esta frase, “¿Has visto Kokuhō?” (Kokuhō mita?) se ha convertido en una pregunta habitual.

古古古米 — Kokokomai. Con el aumento vertiginoso de los precios del arroz, la liberación de las reservas gubernamentales provocó comentarios sobre el komai (el “arroz viejo”), así como sobre el kokomai (“arroz viejo, viejo”) y el kokokomai (“arroz viejo, viejo, viejo”). Una cosecha se describe como “arroz viejo” a partir del 1 de noviembre del año siguiente a su recolección, y se le añade un ko o “viejo” por cada año transcurrido.

戦後80年／昭和100年 — Sengo 80 nen / Shōwa 100 nen. Este año se cumplió el octogésimo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y el centenario de la crucial era Shōwa, y las emisoras, editoriales y otras organizaciones mediáticas publicaron numerosas retrospectivas sobre los principales acontecimientos y el legado perdurable de la época.

トランプ関税 — Toranpu kanzei. Japón fue uno de los principales aliados de Estados Unidos afectados por los “aranceles de Trump”, lo que llevó al Gobierno a negociar rápidamente un acuerdo para reducir el impacto económico, especialmente en la industria automovilística.

二季 — Niki. Un número cada vez mayor de expertos advierte que, a medida que el cambio climático altera los patrones meteorológicos, las cuatro estaciones (shiki), tan apreciadas en Japón, se reducirán a solo dos (niki), ya que el clima oscilará entre el invierno y el verano, dejando fuera de escena por completo la primavera y el otoño.

ミャクミャク — Myaku Myaku. La mascota oficial de la Expo de Osaka-Kansai 2025, una criatura colorida y que al principio fue considerada extraña y hasta cierto punto aterradora, se ganó los corazones de los visitantes del evento y hasta se convirtió en uno de los yurukyara más populares de los últimos años, motivando ingentes compras de recuerdos.

(Traducido al español del original en inglés. Imágenes del encabezado, en el sentido de las agujas del reloj desde la izquierda: la primera ministra Takaichi Sanae llega a Gimhae, Corea del Sur, el 30 de octubre [© Lee Young Ho/Sipa USA via Reuters Connect]; hablando en la Cámara de Consejeros el 6 de noviembre [© Kazuki Oishi/Sipa USA via Reuters Connect]; junto al presidente estadounidense Donald Trump en Yokosuka, Kanagawa, el 28 de octubre [© Reuters]; asistiendo a una sesión plenaria de los líderes del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, el 22 de noviembre [© Misper Apawu/pool, via Reuters]; con el primer ministro de India, Narendra Modi, en Johannesburgo el 23 de noviembre [© DPR PMO/ANI Photo, via Reuters Connect].)