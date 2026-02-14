Platos con alga ‘nori’ : enrollada, envuelta o espolvoreada

Catálogo de ingredientes japoneses: conocerlos mejor para disfrutarlos más

El alga nori es versátil e indispensable en la gastronomía japonesa. Se utiliza en platos de lujo como el sushi y también en comidas populares como los fideos soba.

Para saber más sobre este ingrediente: Alga ‘nori’, ingrediente aromático y rico en ‘umami’

Bolas de arroz onigiri

Este plato es representativo de la comida rápida japonesa. Los onigiri de las tiendas de 24 horas nos ofrecen la posibilidad de disfrutar del alga crujiente gracias a sus envoltorios que la mantienen separada del arroz hasta el instante previo a comerlas, pero el nori humedecido que se ha adherido al arroz también tiene un sabor único.



Nori maki y temakizushi

Para preparar norimaki se pone una capa de arroz avinagrado sobre el alga, ingredientes al gusto y después se enrolla en forma cilíndrica. El futomaki, relleno de ingredientes coloridos, es un plato festivo. Para el temakizushi se usa nori de tamaño pequeño y se rellena al gusto. Es un plato popular en fiestas por la variedad de ingredientes que puede usar para darle colorido.



Gunkanmaki

Se trata de una pequeña porción de arroz avinagrado cuyo costado se envuelve en nori y coronado con ingredientes blandos de sushi. Su apariencia se asemeja a la de un buque, razón por la cual recibe el nombre de gunkanmaki. Los ingredientes más populares para este plato son las huevas de salmón y el erizo de mar.



Isobe age

En este plato aromático se envuelven los ingredientes en alga nori y se fríen. Normalmente se prepara con albóndiga de pollo o yamaimo (ñame de Japón).



Isobe mochi

Se trata de mochi asados, barnizados con salsa de soja y envueltos en nori. Es un plato típico del invierno.



Acompañamiento de varios platos

El nori finamente picado se utiliza como condimento para diversos platos como los fideos soba, udon y el oyako don, que además mejorarán su apariencia y sabor. También es delicioso en pastas y pizzas de estilo japonés.



En el caso del okonomiyaki, takoyaki o yakisoba se utiliza aosa. Esta otra variedad de alga también es un ingrediente popular para la sopa de miso.



