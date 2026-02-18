‘Nerikiri’, pequeñas obras de arte dulce que reflejan el cambio de las estaciones

Calendario de dulces tradicionales japoneses ‘wagashi’

Estas pequeñas obras de arte cuentan con ingredientes sumamente simples: una mezcla de frijoles, azúcar y arroz. Cada mes le presentaremos un nerikiri, un tipo de dulces tradicionales japoneses wagashi de gran belleza y un toque lúdico.

Con la llegada del periodo Edo (1603-1868), una larga época de paz después de una etapa beligerante, y la promoción de la producción nacional de azúcar por parte del shogunato, los dulces que se ofrecían en las ceremonias del té desarrollaron una belleza y dulzura sin igual.

Los nerikiri son un tipo representativo de dulces tradicionales japoneses wagashi. Estos se preparan usando como base una masa suave y blanca que se consigue al amasar pasta de frijoles blancos con gyūhi, un tipo de mochi. Estos dulces, que caben en la palma de la mano, se colorean con pigmentos comestibles. Con la ayuda de utensilios como paños o espátulas, se les da forma de flores y plantas de cada estación, motivos tradicionales o paisajes simbólicos que aparecen en la Historia de Genji (Genji Monogatari). Con su delicada dulzura, son obras de arte que se disfrutan también con los ojos.

En el siguiente video se puede observar cómo una pequeña masa blanca de nerikiri cobra vida:

Enero: fukinotō (brote de ruibarbo de ciénaga)

Febrero: kōbai (flor de ciruelo)

(Traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: Pixta.)