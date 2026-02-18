Dulce tradicional japonés de febrero: ‘kōbai’

Calendario de dulces tradicionales japoneses ‘wagashi’

El frío de febrero nos hace encorvarnos y mirar al suelo al caminar. Pero si levantamos la vista, notaremos que empiezan a florecer los ciruelos, una señal de que la primavera está a punto de llegar.

Las flores de ciruelo son las primeras que aparecen en el año, mensajeras de la llegada de la primavera. En la antigüedad muchas personas debieron esperarlas con ansias en medio del crudo invierno. En el Man’yōshū, una antología antigua de poemas, el kanji de ciruelo aparece en 119 versos, una gran diferencia con las 47 menciones a los cerezos.



Ciruelos suōbai. (Pixta)

Se dice que existen más de 400 variedades de ciruelos. La mayoría son de colores suaves como el blanco o el rosa pálido, pero en los nerikiri se representa los ciruelos suōbai, que con su impresionante color llenan de vida el monocromático invierno. Con la punta de un palillo se colocan pequeñas bolitas rojas en la base para formar los pétalos redondeados de la flor. ¿Cuándo florecerán sus brotes?

Dulce tradicional japonés wagashi preparado por Gotō Reiko de Nagomi no Suzu.

(Traducido al español del original en japonés.)