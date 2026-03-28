Dulce tradicional japonés de marzo: ‘temari’

Calendario de dulces tradicionales japoneses ‘wagashi’

Ha llegado la temporada en la que los niños pueden salir a jugar a la pelota tras pasar el frío invierno en casa. Se dice que los aristócratas del periodo Heian (794-1185) jugaban con estas elegantes pelotitas.

Las pelotitas temari llegaron a Japón procedentes de China. Durante el periodo Heian se convirtieron en un juego entre la aristrocracia, y al comienzo del periodo Edo (1603-1868) se las relacionó con dichos auspiciosos tales como umaku korogaru (todo irá bien), o banji maruku osamaru (todo saldrá bien), por lo que se usaban como regalos para pedir por el crecimiento sano de los niños o como amuletos contra la mala fortuna.



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Este dulce nerikiri representa una temari de colores vivos, al igual que las pelotitas artesanales que existen en muchas regiones de Japón. Esta artesanía comestible lleva una combinación de colores durazno y de flor de colza, típicos de la primavera, y unas líneas hechas con un palillo triangular, utensilio indispensable en la preparación de los dulces tradicionales japoneses wagashi.

Uno de los atractivos de los nerikiri es que, aunque se utilice la misma técnica, al cambiar la combinación de colores el dulce se puede convertir en una flor de colza, si se usa amarillo, o en una calabaza, si se usa naranja.

Dulce tradicional japonés wagashi preparado por Gotō Reiko de Nagomi no Suzu.

(Traducido al español del original en japonés.)