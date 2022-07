‘Mayonaka no Doa’: ¿Cómo nació este éxito con más de 100 millones de reproducciones en YouTube?

El city pop japonés goza de gran popularidad en el extranjero. La pieza más famosa hoy es Mayonaka no Doa〜stay with me de Matsubara Miki. Esta canción se mantuvo 18 días en el primer lugar de la Global Viral Chart de Spotify. También estuvo en los 10 primeros puestos en el género de J-POP de Apple Music en 92 países. En YouTube supera los 100 millones de reproducciones. Hablamos con el compositor y arreglista Hayashi Tetsuji sobre la creación de este tema.

Compositor. Tras su debut como cantautor en 1973, se ha desempeñado principalmente como compositor. Entre sus obras se encuentran los sencillos SEPTEMBER, interpretado por Takeuchi Mariya, Mayonaka no Doa〜stay with me de Matsubara Miki, Kanashii Iro-yane de Ueda Masaki, Kanashimi ga Tomaranai de Anri, Kita Wing de Nakamori Akina, Futari no Natsu Monogatari - NEVER ENDING SUMMER de Sugiyama Kiyotaka & Omega Tribe, todas las canciones del álbum Sotsugyō GRADUATION de Kikuchi Momoko, Omoide no Beach Club de Inagaki Jun’ichi, con un total de 1.500 piezas que se han convertido en el origen del auge del city pop. Además, ha compuesto música para películas, telenovelas, temas principales de obras y presentaciones. También hace conciertos como SONG FILE LIVE en los que canta sus exitosas composiciones.

Me pidieron una canción “estilo pop occidental”

Corría el año de 1979 cuando Hayashi Tetsuji, quien comenzaba a ganar éxito como un nuevo compositor, recibió una solicitud por parte de Kaneko Haruhiko, director de la empresa discográfica Pony Canyon.

Se trataba de un tema para el debut de una cantante y debía tener un estilo de pop occidental. En esa época, para garantizar el éxito de las canciones se añadían toques de balada japonesa kayōkyoku incluso si la petición era componer una canción de estilo occidental. Sin embargo, en este caso, nos comenta Hayashi, le hicieron hincapié en que no incluyera absolutamente nada del estilo kayōkyoku. Para Hayashi fue una orden bastante intrépida.

Así surgió Mayonaka no Doa〜stay with me, sencillo lanzado el 5 de noviembre de 1979 como la canción para el debut de Matsubara Miki.

Hayashi dice que era la primera vez que le pedían una melodía en la que se pudiera poner letra en inglés. Kaneko eligió a Hayashi para el trabajo porque era un compositor con amplia experiencia en la creación de melodías antes de la letra.

“No tenía la letra ni conocía a la cantante. La única información con la que contaba era que se trataba de una cantante de jazz que jamás había visto, ni en fotografía. En el caso de otros cantantes, antes de componerles algo veía sus fotos o escuchaba sus interpretaciones. Seguramente, Kaneko pensó que era mejor darme la menor información posible para que pudiera componer la pieza con la mayor libertad y conseguir un resultado interesante, así que mi única referencia era lo que se me quedó grabado en la mente de su petición: una canción de estilo occidental”.



Hayashi Tetsuji. Fotografía de Takayama Hirokazu.

Hayashi compuso e hizo los arreglos de tres canciones de Pokketto Pāku, álbum que contenía Mayonaka no Doa. Una de las piezas candidatas para ser el sencillo del disco fue, justamente, Mayonaka no Doa, la primera canción que entregó.

“Tal como me lo solicitaron, compuse la melodía imaginando la letra en inglés. Entregué al señor Kaneko la partitura y un demo en una cinta. En aquel entonces grababa la canción en un radiocasete mientras tocaba la guitarra acompañado de un sintetizador. Utilicé una guitarra eléctrica semiacústica sin amplificador. Al grabarla con palm muting, una técnica que aumenta el sonido del cuerpo de la guitarra, conseguí darle un toque que combinaba con el estilo de la canción”.

Esta canción se convirtió en un éxito que vendió más de 100.000 ejemplares.

Hayashi cree que esta composición es el resultado de una serie de coincidencias. “Las canciones que componía siempre tenían algunos toques occidentales, pero cuando las transcribía en la partitura hacía ciertos ajustes. Por ejemplo, pensaba si debería hacerle arreglos, ya que no llevaría letra en japonés, o si debería dejarla tal como estaba para que conservara un sonido único. Finalmente, no hice ninguna corrección a Mayonaka no Doa y conseguí una melodía que combinaría con una letra inglés. Quedé satisfecho con el resultado, pero no consideré que había compuesto una melodía particularmente especial”.

Enfatizar el estilo groove con un ritmo de 1/16

La estructura de Mayonaka no Doa es simple, consiste en tres melodías: A, B y C (el punto alto), seguido de un intermedio instrumental y la repetición del punto alto. Una de las razones por las que tiene un sonido más occidental es que, a diferencia de las baladas kayōkyoku, esta canción no cuenta con una melodía D, ni un punto altísimo. En la actualidad, las canciones más exitosas son aquellas de estilo occidental, que tienen una melodía que combina con las letras en inglés. El director Kaneko aceptó inmediatamente la composición sin proponer ninguna corrección. El siguiente paso fue la composición del acompañamiento, todavía sin contar con la letra. El equipo de Hayashi estaba formado, entre otros, por Hayashi Tatsuo en la batería, Gōtō Tsugutoshi en el bajo y Matsubara Masaki, en la guitarra quienes posteriormente trabajarían en muchas otras canciones de city pop. Era el grupo de jóvenes músicos de estudio más notables del momento.

El pop, a diferencia de la música clásica no solo está reflejado del todo en las notas. Por ejemplo, es posible que solo los acordes o los descansos aparezcan en la partitura. La interpretación depende mucho de las particularidades de los músicos. Hayashi nos comenta que trabaja con un equipo más o menos fijo en las piezas de las que es arreglista. Mayonaka no Doa no fue la excepción. “Como acostumbro, entregué a los músicos la partitura en el momento de la grabación. La practicamos unas dos o tres veces y ya estábamos acoplados. Después les di algunas indicaciones y grabamos la versión final. Terminamos la pieza en unas dos o tres tomas”.

Nos especifica también que, en el estudio, la grabación no se hizo con la opinión conjunta de los músicos, sino que respetaron las instrucciones del arreglista.

Los únicos detalles a discreción de cada músico fueron el tono de los instrumentos o algunas partes específicas. Comparado con nuestra época, en la que una sola persona frente a una computadora elige hasta el tono de la música, en ese entonces, los temas estaban repletos de las ideas de muchas personas. Hayashi nos comenta que decidió que la canción tuviera un intervalo instrumental de saxofón y, al final, uno de guitarra. En ese entonces, había pocas baladas kayōkyoku que acabaran en fade out, con el volumen de la melodía disminuyendo, al estilo occidental. Lo interesante, señala, es que quienes han interpretado la canción imitan la guitarra de Matsubara o cómo Miki, la cantante, improvisa un poco la voz al final. Ambas son partes llenas de espontaneidad y se podrían cambiar, pero Hayashi cree que dejaron una huella fuerte en el público y por eso lo replican.

Mayonaka no Doa tiene un tempo de cerca de 108 bpm, característica que comparte con muchos éxitos estadounidenses del momento. Esta podría ser otra razón por la que esta canción ha ganado popularidad fuera de Japón, pero, nos dice Hayashi que, cuando la compuso, no consideró el tempo.

“Le di más importancia al estilo groove con un ritmo de 1/16. Por ejemplo, con el palm muting de la guitarra, el estilo groove de la batería y el bajo. Nuestra generación fue la que introdujo a la escena musical el nuevo estilo de 16 beats. Nos preguntábamos cómo aprovechar en nuestras interpretaciones la genialidad del groove del soul o el Adult Oriented Rock de los Estados Unidos. Éramos aquellos músicos jóvenes que deseábamos hacer algo diferente a las baladas kayōkyoku”. El mismo Hayashi, meses antes, había compuesto SEPTEMBER para Takeuchi Mariya y, para ese entonces, otras estrellas como Matsutōya Yumi (Yūming) y Anri ya eran famosas. Mayonaka no Doa nació en este contexto.

Hayashi ganó fama como compositor gracias a SEPTEMBER, que vendió más de 100.000 copias, y a Mayonaka no Doa.

“Reacciones químicas” inesperadas

Hayashi hizo el acompañamiento para Mayonaka no Doa, pero no estuvo presente cuando se grabó la voz de la canción. ¿Qué sintió al escuchar la versión final?

“Miki tenía 19 años, me sorprendió que cantara con una actitud tan madura. Pensé que habíamos conseguido un muy buen resultado. La canción empieza con un coro en inglés, la frase to you con la que termina la introducción me pareció un poco forzada, pero no importaba que fuera inglés japonizado, la introducción se convirtió en uno más de los sonidos de la canción y se consideró parte de los arreglos”.

Por ejemplo, nos dice, cuando entregó SEPTEMBER, dudó por unos instantes, ya que sintió que era una melodía con un estilo parecido a las baladas kayōkyoku, pero cuando Takeuchi Mariya puso su voz, esta se convirtió en una pieza de pop estadounidense. En contraste, Mayonaka no Doa, a pesar de ser una melodía que aspiraba a un estilo occidental, tenía algo de pop kayōkyoku gracias a la voz sentimental de Miki y su estilo de jazz con un toque adulto.

Hayashi compuso estas dos melodías con un objetivo diferente, pero las voces produjeron una “reacción química” inesperada y se convirtieron en grandes éxitos.

Para crear un éxito, la melodía no es suficiente. Muchas personas participan en este proceso. Según Hayashi, las canciones también vienen con su propio destino escrito.

¿Qué piensa del éxito mundial que está teniendo Mayonaka no Doa?

“No acabo de comprenderlo del todo. Aunque me digan que tiene 100 millones de reproducciones, en esta época cualquiera que tenga acceso a internet puede escucharla aunque sea una vez. Me alegra mucho que de toda esa gente haya quienes se hayan hecho fans de la canción, pero eso no quiere decir necesariamente que quieran poseerla. Hay una brecha profunda. Por eso, me tomo con algo de mesura el resurgimiento del éxito que ha tenido esta composición”.

Recuerdos de Matsubara Miki

En 2004, a la edad de 44 años, Matsubara Miki murió de cáncer de cuello uterino. Mayonaka no Doa fue su gran éxito. Esta melodía exprimió todo su atractivo como cantante.

“Buscando un éxito todavía mayor, le seguí ofreciendo más melodías, pero, en retrospectiva, creo que esta canción fue la que consiguió el mejor resultado. Si me preguntan si considero que esta es la mejor canción, respondería que hay muchas otras que también me gustan. La melodía B y el punto alto son melancólicos, reflejan mi estilo, y creo que van muy bien con la voz sentimental de Miki. Bueno, los compositores no decidimos individualmente una pieza musical estándar”.

“Como colega, siento un poco de pena”.

“También me pesa que haya sido la primera canción que hicimos juntos la que sacó lo mejor de ella. Miki trabajó muy duro, llegué a verla llorar. Me hubiera gustado que disfrutáramos más relajadamente de nuestro trabajo”.

(Traducido al español del original en japonés. Fotografía del encabezado: portada del sencillo de 7 pulgadas Mayonaka no Doa de Matsubara Miki. Imagen de Pony Canyon.)