Las melodías que anuncian la salida de los trenes, parte de la cultura ferroviaria de Japón

A las melodías de los andenes ferroviarios se las conoce coloquialmente en japonés como ekimero (abreviatura para “melodías de estación”). Una de sus características es que en muchas ocasiones se utiliza música relacionada con el lugar y hay casos en que las melodías contribuyen a la revitalización local.

La canción SUKIYAKI, interpretada por Sakamoto Kyū (1941-1985), alcanzó el primer lugar de popularidad en todo Estados Unidos en 1963. En Japón, un año antes, había cosechado un gran éxito bajo el título Ue wo muite arukō (Caminemos con la mirada en alto).

Sakamoto era oriundo de la ciudad de Kawasaki, y en las estaciones homónimas de JR y Keihin Kyūko se puede escuchar la melodía de esta canción que avisa que un tren está a punto de partir. Se decidió su adopción por la iniciativa de la cámara de comercio local y otras organizaciones para la promoción de la ciudad aprovechando el hecho de que Sakamoto era de Kawasaki. Anuncia la salida de trenes con una melodía editada de 10 segundos que incluye la introducción y el coro.

Kawasaki se encuentra entre Yokohama y Tokio. Es una metrópolis con más de un millón y medio de personas. Ya que el número de trenes que parten de la estación es grande, la melodía es muy corta, pero en estaciones de líneas locales en provincias, con un menor número de trenes, se usa una versión de entre 20 y 30 segundos que anuncia con tranquilidad la llegada de los trenes.

La privatización de los ferrocarriles estatales y el personaje Astro Boy

Visité las estaciones que utilizan las ekimero como parte de los esfuerzos de revitalización local en todo Japón y en abril de 2024 publiqué un libro sobre 18 de ellas.

Es muy probable que las ekimero sean una cultura ferroviaria única de Japón. Me considero una amante de los trenes y los uso no solo dentro de Japón, sino también en el extranjero cuando viajo por placer o por trabajo. En todos los ferrocarriles donde he utilizado trenes, tanto el Amtrak de Estados Unidos, como el ferrocarril transiberiano en Rusia, en el continente europeo, incluidas Europa Central y Oriental, en Norteamérica, incluida Canadá, y en China, Corea del Sur y otras partes de Asia, no se usan melodías, incluso en algunos sitios ni siquiera hay sonidos que avisen de la salida de los trenes. Cuando llega la hora, aunque también son comunes los retrasos, los trenes arrancan y, en general, es responsabilidad individual de cada pasajero subirse a ellos.

En contraste, los trenes en Japón se caracterizan por su puntualidad y por operar con una exactitud de segundos. En 1872, cuando se inauguró el primer ferrocarril de Japón que recorría el tramo de Shinbashi a Yokohama, se utilizaban tambores taiko o cascabeles para informar el momento de la partida a los empleados.

En 1912, en la estación de Ueno se utilizó por primera vez una campana para avisar sobre la salida de los trenes a los pasajeros. Fue después de la privatización de los ferrocarriles en Japón en 1987 cuando se comenzaron a usar melodías en los andenes. En 1989, se comenzó a usar una melodía en lugar de una alarma en las estaciones de JR Shinjuku y Shibuya. Era el momento más álgido de la economía de la burbuja, y parece esas melodías agradables se incluyeron para pedir a los pasajeros que subieran a los trenes con un poco de margen de tiempo, en vez de incitarlos con una alarma a abalanzarse a los coches.

Posteriormente se eligieron melodías que tenían alguna relación con la zona donde se encuentran las estaciones. El primer ejemplo de esto data de 2003, en la estación de JR Takadanobaba de la línea Yamanote. Se eligió el tema principal de la serie de animación del manga de Tezuka Osamu, Astro Boy. La asociación comercial de la zona solicitó la adopción de la melodía ya que, según el manga, Astro Boy nació en abril de 2003 en el Ministerio de Ciencias que se encontraba en Takadanobaba, además de que Tezuka Productions, el estudio que hizo la animación, también se encontraba en este lugar. En la estación de Takadanobaba todavía se puede disfrutar de esta nostálgica melodía de animación.

La ekimero más antigua es la de la estación de Bungo Taketa en la prefectura de Ōita

Sin embargo, existe un ejemplo de ekimero que precede por mucho al que acabo de mencionar.

Existen registros de que la ekimero más antigua data de 1951, cuando se utilizó la melodía de la canción Kōjō no tsuki (La luna en el desolado castillo) en la estación de Bungo Taketa (Ciudad de Taketa) en la prefectura de Ōita.

El compositor Taki Rentarō (1879-1903), que murió joven, pasó su infancia en la ciudad de Taketa. Se dice que escribió esta canción representativa de la zona en honor a las ruinas del castillo de Oka que todavía sobreviven en la ciudad. Todo comenzó cuando un habitante local llevó el disco a la estación y ponía la canción en un altavoz cada vez que partía un tren.

En ese entonces la calidad de los discos era pobre y se dice que en 12 años, desde que se comenzó a usar esta melodía, se tuvo que cambiar el disco en 80 ocasiones (información del periódico Ōita Gōdō Shinbun, 26 de abril de 1963). A partir de 1988 se comenzó a utilizar una versión grabada por el coro infantil de la ciudad de Taketa. ¿Por qué en medio del caos tras el fin de la Segunda Guerra mundial se empezó a usar una ekimero?



Andén de la estación Bungo Taketa. (Fotografía de la autora)

Esto se relaciona con la historia de Taketa, una ciudad de criptocristianos. Una de las características de la zona es que, debido a la influencia del cristianismo, ha estado abierta a la cultura de otros países y quedan registros de que incluso antes del conflicto bélico, la antigua asamblea de Taketa estaba trabajando para revitalizar la localidad a través del turismo.

En comparación con Beppu o Yufuin, localidades también situadas en la prefectura de Ōita y famosas en todo el país por sus aguas termales, Taketa es un balneario más provinciano. Sin embargo, los lugareños se sentían orgullosos de Rentarō y querían dar a conocer sus éxitos. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial se comenzó a llevar a cabo el Concurso Conmemorativo de Taki Rentarō de Coros de Instituto de todo Japón, un festival conmemorativo de música en el que participan estudiantes de instituto y que en 2024 celebró su edición número 78. Así los atractivos de las ekimero residen en la historia de aquellas personas que trabajaron arduamente para revitalizar las zonas locales.

¿El mensaje llega a los turistas extranjeros? El caso de la estación de Shimo Yoshida a los pies del monte Fuji

Tras la pandemia de la COVID-19 el valor del yen ha caído, con lo que ha aumentado el número de turistas extranjeros que visitan Japón. Me gustaría que ellos también disfrutaran de las ekimero, pero parece que el mensaje no les está llegando.

Por ejemplo, en el caso de la estación de Kawasaki, donde se escucha SUKIYAKI, no parece que muchos extranjeros se den cuenta de qué canción se trata. En la rotonda que se encuentra frente a la estación de JR Kawasaki hay un monumento en el que se habla de los éxitos de Sakamoto, incluido su mayor éxito en todo Estados Unidos, sin embargo, la explicación está exclusivamente en japonés. Si por lo menos estuviera en inglés, sería posible que esto despertara algo de interés entre los turistas de otros países.



Monumento a Sakamoto Kyū. (Fotografía de la autora)

La canción SUKIYAKI ha sido interpretada por muchos músicos dentro y fuera de Japón. Entre ellos se puede mencionar al compositor de Stand By Me, Ben E. King (1938-2015). En 2011, Ben lanzó un álbum con el fin de recaudar fondos para la ayuda por el Gran Terremoto del Este de Japón, en el que se encontraba Ue wo muite arukō, que interpretó en japonés. Cuando se presentó en Japón se encontró con Kashiwagi Yukiko, viuda de Sakamoto. Si hubiera un lugar conmemorativo en la ciudad de Kawasaki donde se explicaran estos episodios, es posible que los turistas de otros países se sintieran atraídos.

El monte Fuji es un paraje sumamente popular entre los turistas extranjeros. El ferrocarril Fuji Kyūkō, cuya terminal se encuentra en la estación de Ōtsuki (ciudad de Ōtsuki, prefectura de Yamanashi), es una línea privada con una extensión de 26,6 km y siempre está repleta de turistas extranjeros que quieren visitar el monte Fuji. Uno de sus atractivos es que desde lugares a lo largo de las vías se puede admirar y fotografiar de cerca el monte Fuji. Es especialmente popular la estación de Shimo Yoshida (ciudad de Fuji Yoshida, prefectura de Yamanashi) y muchos de los turistas extranjeros que bajan aquí fotografían el monte Fuji.



El monte Fuji visto desde el andén de la estación de Shimo Yoshida. (Fotografía de la autora)

En esta estación se puede disfrutar de la melodía de canciones exitosas de la banda de rock Fuji Fabric. Era una agrupación formada por miembros oriundos de Fuji Yoshida y fue liderada por Shimura Masahiko (1980-2009) que murió muy joven, a los 29 años. Desde diciembre de 2021 se pueden escuchar las versiones originales de dos canciones que él compuso e interpretaba: Wakamono no subete (Todos los jóvenes) y Akaneiro no yūhi (Un atardecer color escarlata).

Shimura nos legó muchas canciones inspiradas en su lugar de origen y estas dos son una muestra de ello. Un compañero de clase de Shimura que además es empleado de la empresa ferroviaria Fuji Kyūkō, propuso usar sus canciones como ekimero. “Quería que muchas personas conocieran a Shimura Masahiko y la ciudad de Fuji Yoshida”, con este pensamiento en mente trabajó durante dos años para materializar que sus canciones se convirtieran en ekimero. En el andén hay un panel en el que se explica el éxito de Shimura y Fuji Fabric. Además se puede leer la letra de la canción. Para que los turistas extranjeros que visitan la estación también lo puedan leer, se ha traducido al inglés, chino y tailandés.



Andén de la estación de Shimo Yoshida. (Fotografía de la autora)

Visité esta estación en enero de 2024. En el andén había muchos turistas de Europa y Asia, pero todos estaban demasiado ocupados tomando fotografías del monte Fuji y no parecía que tuvieran interés en la melodía ni en el panel de información. Quizá sea necesario que, dentro de la estación se cuente con un espacio en el que se expliquen en japonés e inglés los atractivos de la ciudad de Fuji Yoshida, el monte Fuji y de Shimura Masahiko.

¿Será posible transmitir los atractivos de las ekimero de Japón al mundo? En lo personal, me gustaría que pusieran la melodía de Imagine de John Lennon en la estación de JR Karuizawa (Karuizawa, prefectura de Nagano). En este complejo de veraneo típico de Japón, la familia de Yōko, esposa de John, tenía su chalet, por esta razón, el matrimonio, acompañado de su hijo Sean, pasó una larga temporada en Karuizawa en la década de 1970. Los fans todavía visitan la zona para ir a lugares por los que pasó John Lennon. La puerta de entrada al paraje es la estación de JR Karuizawa, por lo que seguramente llamaría la atención de muchas personas en el mundo si se eligiera esta canción como ekimero.

Imagen del encabezado: Pixta.

(Traducido al español del original en japonés.)