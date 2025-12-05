Eventos que no hay que perderse en el invierno de 2025-2026

Muchos de los festivales y otros eventos que se presentan aquí para el invierno de 2025-2026 están relacionados con la llegada del año nuevo.

Exposición especial de Año Nuevo: Pony Tales: celebrando el año del caballo en el Museo Nacional de Kioto: del 16 de diciembre al 25 de enero

En Japón, 2026 es el Año del Caballo. Esta exposición reúne objetos culturales inspirados en los caballos, que en su día estuvieron profundamente relacionados con la vida de las personas, ya fuera arando los campos, transportando mercancías o llevando jinetes.



Pareja de figuras funerarias de caballos con esmalte tricolor (Bienes Artísticos Importantes). Las cerámicas Tang Sancai con este esmalte se producían como ajuares funerarios para las tumbas de las clases altas en China desde aproximadamente la segunda mitad del siglo VII hasta mediados del siglo VIII, durante el apogeo de la dinastía Tang. Tuvieron una gran influencia en la cultura alfarera de Japón. (© Museo Nacional de Kioto)



Kosode (un tipo de kimono) con escena del ritual de carreras de caballos de Kamo. Kimono kosode del periodo Edo (1603-1868) con un diseño teñido con la técnica yūzen que representa el ritual de carreras de caballos Kurabeuma del santuario Kamigamo de Kioto. (© Museo Nacional de Kioto)

Página web oficial: https://www.kyohaku.go.jp/eng/exhibitions/feature/b/2025_horse/

Un ensayo emocionante en Chion’in, Kioto: 27 de diciembre

En los últimos momentos de Nochevieja, las campanas de los templos suenan en todo Japón para señalar el final de un año y el comienzo del siguiente. Las campanas suenan 108 veces en un ritual budista llamado joya no kane que representa la purificación de las 108 pasiones mundanas.

En el templo Chion’in de Kioto, cada año se celebra un ensayo el 27 de diciembre. Un sacerdote sostiene la cuerda principal unida a un enorme mazo de madera de 4,5 metros de largo y 350 kilogramos de peso, mientras que otros 16 sacerdotes ayudan a balancear el mazo con cuerdas de apoyo. El sacerdote principal cae de espaldas cuando finalmente tira del mazo para golpear. El repique de la campana resuena después de esta dinámica escena.



La campana del Chion’in de Kioto. (© Jiji)

Página web oficial: https://www.chion-in.or.jp/en/

Desfile de zorros de Ōji: 31 de diciembre

Según la leyenda, los zorros viajan desde muchas partes del país para reunirse bajo un gran árbol cerca del santuario Ōji Inari en Nochevieja, el cual visitan tras vestirse de gala. El artista del periodo Edo Utagawa Hiroshige representó esta escena.

Inspirados por Hiroshige, en 1993 algunos lugareños comenzaron a organizar un desfile hasta el santuario, situado en Kita, Tokio. Con el paso de los años, el desfile ha ido creciendo en tamaño, y la procesión de personas con maquillaje de zorro y linternas se ha hecho muy popular entre los visitantes internacionales.



Niños participando en el Desfile del Zorro. (© AFP/Jiji)



Ōji shōzoku enoki Ōmisoka no kitsunebi (Fuegos de zorro en Nochevieja en el árbol cambiante de Ōji), de Meisho Edo hyakkei (Cien vistas famosas de Edo) de Utagawa Hiroshige. (Cortesía de la Biblioteca Nacional de la Dieta)

Primera salida del sol en Shibuya Sky: 1 de enero

Cada año hay un número limitado de entradas disponibles para disfrutar de la excepcional experiencia de ver la primera salida del sol del año desde Shibuya Sky, la plataforma de observación al aire libre situada en el centro de Tokio, a 229 metros de altura. Un sacerdote del cercano santuario Konnō Hachimangū también ofrece una oración de Año Nuevo.



La primera salida del sol, vista desde Shibuya Sky. (© Jiji Press)

Festival Tōka Ebisu en el santuario Imamiya Ebisu, Osaka: del 9 al 11 de enero

Este festival está dedicado a Ebisu, dios de la buena fortuna. Multitudes se reúnen en el santuario Imamiya Ebisu de Osaka para recibir bambú de la suerte (fukuzasa), animadas por cánticos que proclaman que este les traerá prosperidad en los negocios. Los visitantes también pueden comprar objetos auspiciosos para decorar su bambú.



Mujeres con sombreros distintivos reparten el bambú de la suerte. (© Jiji)

Página web oficial: https://www.imamiya-ebisu.jp/english

Usokae: intercambio de camachuelos en el santuario Kameido Tenjin de Tokio: 24-25 de enero

Este festival juega con el hecho de que uso en japonés puede significar tanto “mentira” o “falsedad” como “camachuelo”. Los participantes intercambian las desgracias del año anterior en forma de camachuelos, convirtiendo así esos acontecimientos infelices en mentiras, y rezan por la buena suerte en el nuevo año. Las figuras de madera en forma de camachuelo solo se venden en esta época.

(El intercambio de camachuelos Usokae también se celebra en otros santuarios Tenjin, pero puede darse en fechas diferentes, por lo que los visitantes deben consultar los detalles antes de asistir).



Preparación de figuras de camachuelos de madera en el santuario Kameido Tenjin. Son casi iguales a las que se vendían en el periodo Edo. (© Jiji Press)

Festival de las Linternas de Nagasaki: del 6 al 23 de febrero

Celebrado en torno al Año Nuevo chino, comenzó como un evento a pequeña escala en el barrio chino de Nagasaki en 1987. Ahora se ha convertido en una importante tradición invernal con 15.000 coloridas linternas y objetos artísticos que iluminan las calles.



El parque Minato, sede principal del Festival de las Linternas de Nagasaki. (© Asociación de Turismo de la prefectura de Nagasaki)

Festival Yuki Akari no Michi (camino de luz en la nieve) de Otaru: del 7 al 14 de febrero

Creado originalmente en 1999 por los residentes de Otaru, Hokkaidō. Las linternas de nieve iluminan el camino principal, mientras que flotadores de vidrio, como los que se utilizaban antiguamente en la pesca del arenque, flotan en el canal con velas encendidas en su interior, difundiendo un suave resplandor.



El canal iluminado durante el festival Yuki Akari no Michi de Otaru. (© Biblioteca fotográfica de turismo de Otaru)

Festival Kasedori: 11 de febrero

Este peculiar festival, en el que se reza por buenas cosechas y la prosperidad en los negocios, se remonta a 400 años atrás en Kaminoyama, Yamagata. Los participantes llamados kasedori, vestidos con capas de paja, saltan, graznan como pájaros y rocían con agua a los espectadores. Parece una idea descabellada mojar a la gente en pleno invierno, pero tanto los participantes como los espectadores parecen disfrutarlo.



El Festival Kasedori. (© Stay Yamagata)

(Imagen del encabezado: el pórtico torii del santuario Ōarai Isosaki, situado en la costa rocosa de la prefectura de Ibaraki, es muy popular como “lugar de energía” y como escenario para fotografías panorámicas. Cada Año Nuevo, un sacerdote acude a las rocas para rendir culto a la salida del sol - © Pixta.)