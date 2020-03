Un día como hoy en Japón: 16 de marzo

Un día como hoy en Japón

1840, nace Shibusawa Eiichi, modernizador de la economía japonesa

Nace el empresario de las eras Meiji y Taishō Shibusawa Eiichi, hijo primogénito de una familia adinerada de agricultores dedicados a la sericultura y a la producción de índigo en la que hoy es la ciudad de Fukaya de la prefectura de Saitama. Mientras Shibusawa se instruía en cuestiones intelectuales y militares, ayudaba en el negocio familiar, lo que le ayudó a desarrollar su sentido empresarial. En 1867 forma parte del grupo de japoneses enviados a la Exposición Universal de París. Después de la exposición pasa un año y medio por distintos países avanzados de Europa estudiando sus sistemas sociales y sus actividades económicas. Una vez de vuelta en Japón pasa a formar parte del Gobierno Meiji. Shibusawa crea una ley para una banca nacional y funda el Primer Banco Nacional de Japón (que más tarde se convertiría en el Banco Mizuho).

En 1873 abandona el Gobierno y pasa a presidir el Banco de Japón. A partir de entonces contribuye a la creación de numerosas empresas, razón por la que llegará a ser conocido como “el padre del capitalismo japonés”. No obstante, su actividad no se centra solo en la industria. Shibusawa también funda instituciones educativas superiores y se dedica a las actividades sanitarias y de bienestar. Es una de las personalidades centrales de la modernización de Japón. Fallece el 11 de noviembre de 1931.

Artículo relacionado

Otros hechos históricos

1885, Fukuzawa Yukichi publica en su diario Jiji Shimpō un editorial bajo el título “Datsu-a-ron” (Abandonar Asia). En el artículo argumenta que, a diferencia de Japón, que ha alcanzado la ilustración con la Restauración Meiji, la China de la dinastía Qing y la Corea de Joseon, al no abandonar el confucianismo, no podrán establecerse como potencias por sí mismas. Si Occidente identifica a Japón con estos dos países, el esfuerzo de su país por modernizarse habrá sido en vano, y por tanto no quedará otra opción que abandonar a la vieja Asia.

Un año antes un grupo de estudiantes de Fukuzawa, partidarios de la independencia de Corea, apoyados por los estudiantes de Fukuzawa, habían fracasado en su intento de golpe de Estado (el llamado Golpe Gapsin) por la intervención del oficial del Gobierno de la dinastía Qing Yuan Shikai. Existe una teoría que afirma que fue el fracaso de este golpe el que hizo que Fukuzawa, desalentado por la situación, escribiera esta este artículo en el que abogaba por separarse de los dos países antiguos del Lejano Oriente.

Artículo relacionado

1934, el Ministerio del Interior designa tres áreas como los primeros Parques Nacionales: el mar interior de Seto, Unzen (hoy, Unzen-Amakusa) y Kirishima (hoy, Kirishima-Kinkōwan). Posteriormente cambiaron de nombre por la expansión del área de estos parques. Hoy Japón cuenta con 34 parques nacionales. La Ley de Parques Nacionales, la legislación fundamental para su designación, entró en vigor en 1931. Después de la guerra, en 1957, esta legislación es reformada y se convierte en la Ley de Parques Naturales. El objetivo de la nueva ley es “Proteger los paisajes naturales excepcionales al mismo tiempo que se promueve su uso para contribuir a la salud, el descanso y la educación de las personas, y se contribuye a la conservación de la biodiversidad”. Hoy esta labor recae principalmente en el Ministerio de Medioambiente.

Artículo relacionado

1963, la empresa ferroviaria Odakyū pone en funcionamiento los nuevos trenes de la serie 3100 para reforzar el servicio del Romance Car Súper Express con destino a Hakone. En 1957 se introdujeron por primera vez los trenes Romance Car de la serie 3000, un medio de transporte que se volvió muy popular en plena época en la que la palabra “actividades de ocio” comenzó a estar más presente en la vida de los habitantes de las ciudades de Japón. Aunque como negocio fue un éxito, lo cierto es que pronto fueron incapaces de hacer frente a la demanda de los fines de semana. Por este motivo introdujeron trenes de 11 coches, tres más que los anteriores, en los que mejoraron la comodidad en el interior y aumentaron la sensación de lujo.

También elevaron hasta un nivel superior el asiento del conductor en el coche delantero y añadieron asientos de observación, lo que permitió a los pasajeros disfrutar del paisaje que solo suele ver el maquinista. Estos nuevos trenes fueron llamados “Nuevo Súper Express”, lo que ofrecía una sensación de mejora frente a los “Súper Express” de la serie 3000. Durante muchos años este ha sido el principal medio de transporte que ha llevado a las montañas de Hakone y a Hakone-Yumoto, conectando directamente en Odawara con el Ferrocarril de Montaña de Hakone, a muchos viajeros desde la estación de Shinjuku.