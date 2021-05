Un día como hoy en Japón: 24 de mayo

Un día como hoy en Japón

1963, The Destroyer aplica su llave definitiva a Rikidōzan

El combate por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la Asociación Mundial de Lucha Libre (WWA) se celebra en el Gimnasio Metropolitano de Tokio, donde el luchador profesional enmascarado estadounidense The Destroyer aplica su técnica especial, el ashi yonnoji gatame, a Rikidōzan. El combate es televisado y el promedio de audiencia alcanza el 64 %, el cuarto más alto de la historia. Su técnica, que era desconocida para los japoneses de la época, se vuelve muy famosa. Aunque se trata de una técnica sencilla que los niños pueden imitar mientras juegan a la lucha libre, la persona apresada no podrá evitar gritar de dolor. The Destroyer se convierte en uno de los luchadores villanos más populares de todos los tiempos gracias a este combate.

Otros hechos históricos

1614, la reconstrucción del templo de Hōkōji por parte de Toyotomi Hideyori provoca tensiones políticas

Toyotomi Hideyori reconstruye el templo Hōkōji en Kioto, que fue destruido por un incendio. Hideyori comenzó a reconstruir el pabellón del Gran Buda del templo Hōkōji en 1602 para rendir culto a su difunto padre Hideyoshi, pero la obra quedó suspendida por un incendio a finales de año y se retomó el proyecto siete años después. Las obras se completaron ese día con la fundición de una campana gigante. Cuando trató de obtener la aprobación de Tokugawa Ieyasu para celebrar la ceremonia conmemorativa, éste interpretó que las dos frases de la inscripción de la campana, “Paz y tranquilidad nacional” y “El señor y vasallos disfrutan de paz y tranquilidad”, ocultaban su intención de dividir a Ieyasu y servir a Toyotomi como su señor. Además, le acusó de reunir a samuráis sin amo con la intención de tramar una rebelión, y por ello lo acorraló en la Campaña de Invierno de Osaka.

1926, el volcan Tokachi entra en erupción. Mueren 144 personas.

El volcan Tokachi (2.077 metros), situado en el centro de Hokkaidō, entra en erupción dos veces en un mismo día acabando con la vida de 144 personas. La segunda gran explosión, sucedida poco después de las 16:00 horas, destruye la parte noroeste de la colina central del cráter y el material derrumbado fluye por la ladera noroeste como una avalancha. La lava engulle el dormitorio de la oficina de la mina de sulfuro de Hirayama y, además, derrite rápidamente la nieve y crea un flujo de lodo secundario, que se divide en el río Biei y el río Furano y se precipita ladera abajo. Un total de 137 personas murieron o desaparecieron en la cuenca del río Furano y 7 personas en la cuenca del río Biei.

1946, aparece la primera escena de un beso en una película japonesa

Se estrena la película Hatachi no Seishun (La juventud de los 20 años), dirigida por Sasaki Yasushi. Es la primera película en Japón que incluye una escena de besos. Tras el rodaje, Ikuno Michiko, que interpretó el papel principal, dijo: “Cerré los ojos y me quedé absorta, pensando que era trabajo”. El otro actor, Ōsaka Shirō, comentó: “El beso tuvo olor de desinfectante”; (esto fue así porque se colocó un pequeño trozo de gasa empapado en agua oxigenada entre los dos actores). La escena del beso se filmó bajo la dirección del Cuartel General de las Potencias Aliadas. Se dice que el Cuartel General creía que era esencial que los japoneses pudieran expresar sus deseos y emociones delante de los demás sin escabullirse en su vida amorosa.

1958, se inauguran los III Juegos Asiáticos en Tokio

Se inauguran en Tokio los III Juegos Asiáticos. La ceremonia de apertura se celebra en el Estadio Nacional de Atletismo Kasumigaoka (antiguo Estadio Nacional) en Jingū Gaien, el estadio principal. Participaron 1.692 atletas de 20 países y regiones. Se incluyeron trece disciplinas, entre ellas judo, atletismo, natación y fútbol. Japón ganó 67 medallas de oro, el mayor número entre los países participantes. En la ceremonia de clausura, el director de ceremonias, Matsuzawa Ikkaku (nadador e instructor), utilizó luces para crear una atmósfera de despedida. Esta puesta en escena sorprendió a los miembros del Comité Olímpico Internacional y también se utilizó posteriormente en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 1960 en Roma.

1978, Enshō abandona la Asociación de Rakugo y crea una nueva organización

San’yūtei Enshō y otros actores que se retiraron de la Asociación de Rakugo abogando por una promoción más estricta a shin’uchi (el rango más alto), forman la Asociación de Sanyū Rakugo. Enshō, junto con Kokontei Shinshō y Katsura Bunraku, fue uno de los principales narradores de rakugo desde el final de la guerra. Fue presidente de la Asociación de Rakugo desde 1965 hasta 1972, cuando cedió el puesto a Yanagiya Kosan. Enshō era muy estricto a la hora de promover a los actores de rakugo al rango más alto de shin’uchi, y cuando Kosan asumió la presidencia, había 40 actores de rakugo en la lista de espera que tenían el rango de futatsume durante más de 10 años. Al año siguiente, en 1973, Kosan consultó al consejo de directores sobre la promoción de 20 personas al rango de shin’uchi, y la propuesta fue aprobada por mayoría. En 1978, el consejo de directores decidió promover a 10 personas. Enshō se retiró de la asociación y creó su propia organización, alegando razones como “la disminución de la calidad del rakugo debido a la creación excesiva de los shin’uchi”.