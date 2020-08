Un día como hoy en Japón: 4 de agosto

Un día como hoy en Japón

1899, abre el primer bierhalle de Japón en Ginza

Abre en la zona adyacente de Shinbashi en Ginza (hoy, Ginza 8-chōme) en Tokio el primer bierhalle (cervecería) de Japón, el Ebisu Beer Hall. Se encuentra en el primer piso de un edificio de ladrillo de dos plantas, en una habitación alquilada de 115 metros cuadrados. El suelo está cubierto de linóleo, las sillas y mesas están hechas con barriles de cerveza y sirven cerveza en jarras de vidrio. Una abundante clientela llena el local, con alrededor de 800 personas cada día, y cuentan que hasta acudían clientes desde sitios lejanos en coches tirados por caballos.

Artículo relacionado

Otros hechos históricos

1590, Hideyoshi logra la rendición del castillo de Odawara y con ello someter a todo el país

Hōjō Ujinao se rinde ante Toyotomi Hideyoshi y abre el castillo de Odawara. Una vez subyugada Odawara, Hideyoshi logra someter a todo el país. El castillo de Odawara que existía entonces no puede compararse en escala a los restos del castillo que han sobrevivido hasta hoy, una estructura menor del período Tokugawa. La línea de defensa que abarcaba, además del recinto habitual del castillo, la ciudad creada alrededor de él y los campos de cultivo, alcanzaba en total una extensión de unos 9 kilómetros. Aunque el castillo fue asediado por Uesugi Kenshin en 1561 y por Takeda Shingen en 1569, ninguno logró hacer caer sus defensas, lo que hizo creer a muchos que era una fortaleza inexpugnable. Hideyoshi comprendió que sería imposible subyugar al castillo solo por la fuerza, así que decidió construir otro castillo que serviría de base para la ofensiva y el sitio a Odawara. Al mismo tiempo, derrotó a otros castillos filiales que servían de apoyo al clan Hōjō en la región de Kantō, aislando al castillo de Odawara y hostigándolo hasta su rendición.

Artículo relacionado

1936, la selección japonesa de fútbol logra el “milagro de Berlín” con una victoria

La selección japonesa de fútbol vence a la poderosa selección de Suecia en su primera aparición en unos Juegos Olímpicos en el estadio de fútbol de Berlín. El conjunto nipón, formado principalmente por estudiantes, juega su primer partido contra la selección de Suecia, una de las firmes candidatas al oro. Tras recibir dos goles, Japón logra una remontada gracias a la pericia de Kawamoto Taizō (de la Universidad de Waseda), Ukon Tokutarō (de Keiō) y Matsunaga Akira (Universidad de Tokio Bunri, hoy Universidad de Tsukuba), que logran tres tantos. Este partido fue aclamado por aficionados al fútbol de todo el mundo como “Una hermosa y respetuosa batalla”, y llegó a ser conocido y recordado en adelante como el “milagro de Berlín”.

1944, comienza la evacuación de estudiantes de Tokio, que parten desde Ueno

Comienza la primera fase de evacuación de los estudiantes de Tokio con un grupo de escolares de primaria de cinco centros del distrito de Nerima, que parten desde la estación de Ueno con destino a la prefectura de Gunma, entre otros destinos. El 7 de julio, 30.000 soldados de una guarnición del ejército japonés habían caído derrotados en Saipán, y ante los inminentes bombardeos sobre la isla principal de Japón, se decide evacuar en grupos a los estudiantes de primaria que no tienen parientes fuera de Tokio. En el argot militar, la palabra sokai (evacuación), que es la utilizada en este caso, significa abrir una distancia o un espacio entre formaciones dependiendo de la situación de la batalla. No se utilizaron palabras como hinan o taihi (refugiarse), al igual que se sustituye la palabra taikyaku (retirada) por tenshin (cambio de dirección), ya que se pretendía hacer creer que se trataba de “Una estrategia bélica, y por lo tanto no una huida”.

1978, Koga Masao se convierte en la segunda persona en recibir el Premio de Honor del Pueblo

Deciden otorgar el Premio de Honor del Pueblo al compositor Koga Masao (1904-1978). El hijo primogénito de Koga recibe el galardón de manos del primer ministro Fukuda Takeo. El artista, que había fallecido el 25 de julio de ese mismo año a los 73 años, es galardonado a título póstumo por “Sus singulares composiciones como la Melodía Koga”. Es la segunda persona que recibe este premio después del jugador de béisbol Oh Sadaharu.

1996, fallece Atzumi Kiyoshi, el actor que encarnó a Tora-san

Fallece a los 68 años el actor Atsumi Kiyoshi, cuyo nombre real era Tadokoro Yasuo. El 3 de septiembre de este mismo año es galardonado a título póstumo con el Premio de Honor del Pueblo por “Transmitir felicidad y emoción a todo el pueblo mediante la humanidad de sus actuaciones en la serie de películas Otoko wa tsurai yo”. Atsumi interpretó a Kuruma Torajirō (Tora-san) en 48 películas de la serie Otoko wa tsurai yo creada por Yamada Yōji (dos de estas películas no fueron dirigidas por Yamada), una saga que está en el Libro Guinness por ser la más larga del mundo.

Artículo relacionado