Un día como hoy en Japón: 23 de agosto

Un día como hoy en Japón

2015, el último viaje del tren Hokutosei atrae a muchos fotógrafos

El último tren especial de Hokutosei, el primer expreso de lujo nocturno de Japón, llega a la estación de Ueno, y unos 2.500 aficionados al ferrocarril se agolpan para tomar fotos de su último recorrido. El Hokutosei, que conecta Ueno y Sapporo sin necesidad de cambiar de tren, comenzó a funcionar el 13 de marzo de 1988, el día en que se inauguró el túnel de Seikan. El tren está equipado con coches comedor y vestíbulo, así como con coches cama privados y coches cama de lujo con duchas. El tren finalizó su servicio regular el 13 de marzo de 2015 y fue operado de forma temporal.

Artículo relacionado

Otros hechos históricos

1878, tiene lugar el incidente de Takebashi, una sublevación motivada por el retraso de la recompensa por la rebelión de Satsuma

Más de doscientos miembros de la Artillería de la Guardia Imperial se sublevan en Takebashi, Tokio, por el retraso de la recompensa pendiente por la rebelión de Satsuma, y matan a su capitán y a sus oficiales. Los sublevados atacan la residencia de Ōkuma Shigenobu, ministro de Hacienda, e intentan apelar directamente al Emperador en la puerta del Palacio Imperial temporal (actual Palacio Imperial de Akasaka). No obstante, son reprimidos por los soldados del cuartel general de Tokio ese mismo día. En octubre del mismo año, 53 personas fueron condenadas a muerte y 118 al semiexilio. Las sentencias de muerte se ejecutaron inmediatamente. El incidente hizo que el Gobierno de Meiji emitiera las “Instrucciones imperiales a los soldados” para reforzar la disciplina militar.

1914, Japón declara la guerra a Alemania: Primera Guerra Mundial

Japón declara la guerra a Alemania en la Primera Guerra Mundial. La entrada en la guerra fue dirigida por Katō Takaaki, ministro de Asuntos Exteriores del Gabinete Ōkuma. Katō aprovechó el hecho de que el Gobierno británico le había pedido ayuda en la búsqueda y derrota de los cruceros provisionales alemanes. Lanzó un ultimátum a Alemania exigiendo la evacuación de los buques de guerra alemanes de Asia Oriental y la devolución a China de las tierras arrendadas a Alemania en la península de Shandong. Cuando el Gobierno alemán ignoró esta exigencia y mostró su determinación de defender la fortaleza de Qingdao, Japón decidió entrar en la guerra contra Alemania. Los japoneses ocuparon las islas alemanas del Mar del Sur al norte del ecuador en octubre y Qingdao en noviembre.

Artículo relacionado

1945, advertencia contra las Fuerzas de Ocupación y la construcción de instalaciones de confort

El Ministerio del Interior emite un aviso titulado “Instrucciones para el pueblo que recibe a las fuerzas de ocupación”, que se publica en los periódicos para informar a la población. “Las mujeres japonesas no deben bajar la guardia ante las tropas extranjeras. Les recordamos que no deben vestirse de forma inmodesta y que las mujeres y las niñas que se encuentren en las inmediaciones de la guarnición no deben caminar solas por zonas desiertas de noche o incluso de día”. Cinco días antes, el 18, el Gobierno decidió crear instalaciones especiales de confort como “rompeolas sexual” para las fuerzas de ocupación. El Gobierno invirtió 100 millones de yenes para financiar el proyecto.

1953, la NHK emite el primer partido de béisbol por televisión

La NHK, la única cadena de televisión de la época, emite el primer partido de béisbol profesional. El partido entre Hankyū (actual Búfalos de Orix) y Mainichi (actual Chiba Lotte Marines) en el estadio Nishinomiya fue transmitido en directo a partir de las 19:00 horas. Para transmitir la sensación de que se trataba de un partido nocturno, la primera imagen era una luna llena en el cielo nocturno. También hubo partidos ese día, como el de Hiroshima contra los Gigantes de Yomiuri y el de Osaka (actual Tigres de Hanshin) contra Taiyō (actual Yokohama DeNA BayStars). Sin embargo, como todos los partidos eran dobles, era difícil predecir lo que ocurriría al comienzo de la emisión, por lo que se eligió este partido que estaba garantizado que comenzara a las 19:00 horas, como primera retransmisión.

1988, EE. UU. impone sanciones y exige la apertura del mercado

Se aprueba el Código de Comercio Integral de los Estados Unidos (Nuevo Código de Comercio de 1988), que incluía la sección Super 301, que prevé medidas de represalia contra los países que practican el comercio injusto. El Super 301 establece que la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) impondrá sanciones si se identifican naciones con prácticas comerciales injustas. En mayo de 1989, Estados Unidos designó “la adquisición gubernamental de satélites de comunicaciones y superordenadores” y “las normas técnicas para la madera” como áreas de negociación prioritaria con Japón. A través de negociaciones bilaterales, los dos países llegaron a un acuerdo sobre estas tres áreas en junio de 1990.