Drum Tao Theater Kyoto, percusión japonesa de fama mundial frente a la estación de Kioto

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Drum Tao, el grupo de wadaiko (tambores japoneses) que ha atraído a más de 10 millones de espectadores en 31 países, inauguró el 9 de abril de 2026 su teatro permanente frente a la estación de Kioto, un espacio donde convergen potentes interpretaciones, vestuario sofisticado y técnicas artesanales locales; el grupo lidera así la revitalización de la economía nocturna de la antigua capital.

El teatro permanente de Drum Tao cautiva al mundo

Kioto ha forjado su historia durante más de mil años como capital de Japón. Aunque recibe a más de 10 millones de turistas extranjeros al año, además de los visitantes nacionales, la ciudad enfrentaba el reto de una oferta limitada de experiencias culturales tras el atardecer, una vez que los templos y santuarios, sus principales atractivos, cerraban sus puertas. El Drum Tao Theater Kyoto, nacido justo frente a la salida Hachijō de la estación de Kioto, se perfila como el detonante para comenzar a resolver este problema.



Imagen del edificio Avanti, donde se encuentra el teatro, realizada desde la salida Hachijō de la estación de Kioto. El edificio conecta directamente con la estación mediante un pasaje subterráneo.

Fundado en 1993, el conjunto de wadaiko Drum Tao se ha expandido internacionalmente fusionando instrumentos tradicionales con puestas en escena contemporáneas. Cuentan con una trayectoria de actuaciones en 500 ciudades de 31 países, y se enorgullecen de haber alcanzado una audiencia acumulada de 10 millones de personas.

Ante la esperada apertura de su teatro permanente, el representante Fujitaka Ikuo afirma con entusiasmo: “Es la mayor satisfacción para un artista. Quiero convertirlo en un referente, que la gente diga: si vas a Kioto, tienes que ir al teatro de Tao”.



Una actuación impresionante en la que el sonido de los tambores resuena en armonía con las imágenes digitales.



Además de los tambores japoneses, se puede disfrutar de la melodía de instrumentos tradicionales como la flauta shinobue, o el shamisen y el koto, instrumentos de cuerda.

El teatro es un espacio relativamente compacto con un máximo de 325 asientos, donde el escenario se extiende un buen trecho hacia el público, lo cual permite experimentar la potencia del espectáculo a muy corta distancia. Otro de sus atractivos es su atmósfera distendida, que permite acercarse a la cultura tradicional mientras se degustan bebidas o aperitivos adquiridos en el bar del salón.

Se ofrecen dos tipos de programas, con pases a las 19:00 y a las 21:00. La primera parte, Hibiki (“resonancia”), tiene un carácter festivo apto para familias e incluye un segmento donde el público puede subir al escenario a tocar los tambores. La segunda parte, Yume (“sueño”), es una obra de tintes fantásticos que, según Fujitaka, “prioriza melodías románticas capaces de hacer vibrar el corazón y conmover hasta las lágrimas a una pareja”.



La puesta fantástica en escena, muy acorde con la noche de la antigua capital, resulta también muy atractiva.



La proximidad con el escenario y la interpretación llena de fuerza hacen que el público sienta vibrar todo el cuerpo.



Hay momentos en los que los intérpretes bajan cerca del público, lo que crea una sensación de unidad.

Un elemento cultural japonés renovado, que estimula los cinco sentidos

El sofisticado vestuario, que rompe con la imagen tradicional del wadaiko asociada al happi (chaqueta corta), el momohiki (pantalón ajustado) y el taparrabos, es obra de la diseñadora de renombre mundial Koshino Junko. Su colaboración con Drum Tao dura ya 14 años, periodo en el que ha diseñado cerca de 2.000 prendas. Se dice que los artistas elogian estos diseños, que proyectan el universo de cada obra, y aseguran que al ponérselos, se activa su interruptor creativo.

Koshino define Kioto, ciudad de tradición perdurable, como un lugar para difundir lo auténtico, y recuerda su exhaustivo cuidado en la selección de materiales. Tras emplear tejidos de Nishijin-ori e hilos de oro, se mostró satisfecha con el resultado: “La fuerza de un material que no se deforma ni pierde su porte a pesar de los movimientos bruscos y el sudor entra en resonancia con la entrega de los artistas”.



Koshino rodeada de intérpretes, ataviados con lujosos trajes de tejido Nishijin-ori.



Se dice que los trajes de Koshino no se estropean ni siquiera con los movimientos bruscos propios de las escenas de lucha.

En el interior del recinto, la artesanía de Kioto está presente en cada rincón. Uno de los noren (cortina divisoria) más grandes del mundo y los enormes farolillos que reciben a los asistentes en el salón fueron elaborados por talleres de artesanía local. En el área del bar se ofrecen aperitivos típicos como el temarizushi, dulces en colaboración con famosas tiendas de amanattō (legumbres dulces) e incluso cócteles originales creados por coctelerías de larga tradición. Se trata, por tanto, de una instalación para una experiencia cultural integral que trasciende el concepto de un simple teatro.

El menú de comida y bebida se puede disfrutar en el teatro, en el salón o en una amplia terraza de la azotea. Contemplar la Torre de Kioto mientras se siente la brisa nocturna y se asimilan las emociones tras el espectáculo es la forma ideal de cerrar un día turístico.



Los farolillos de la entrada del salón y el enorme noren que se divisa al fondo invitan al público a adentrarse en el mundo de la cultura tradicional.



La barra de bar de estilo retro (arriba) y las bebidas y comida creadas en colaboración con famosos establecimientos de Kioto (abajo a la izquierda). La tienda de regalos cuenta con una amplia selección de artículos originales de estilo japonés (abajo a la derecha).

Nuevo dinamismo para el turismo nocturno de Kioto

El distrito sureste de la estación de Kioto, donde se ubica el teatro, ha experimentado recientemente una reurbanización como nuevo núcleo artístico y de negocios. Existe una alta probabilidad de que se convierta en una zona de referencia tras el anochecer gracias al efecto sinérgico con instalaciones como teamLab Biovortex Kyoto, un centro de experiencias inmersivas que goza de gran popularidad desde su apertura en octubre de 2025.

El grupo Nomura Real Estate, que participa en la gestión del teatro, declara: “Al maximizar el valor de las experiencias presenciales, contribuiremos a paliar la escasez de entretenimiento nocturno en Kioto y a combatir el sobreturismo mediante la desconcentración horaria y espacial”. Cabe esperar que el éxito del Drum Tao Theater Kyoto enriquezca aún más la experiencia turística en la ciudad.



Una azotea donde disfrutar de las vistas nocturnas con una copa en la mano y dejarse llevar por el eco de la actuación. (© Drum Tao Theater Kyoto.)



El intenso espectáculo de Drum Tao solo se puede experimentar realmente en directo.

Drum Tao Theater Kyoto

Dirección: 9.ª planta del edificio Avanti, 31 Higashikujō Nishisannō-chō, Minami-ku, Kioto.

9.ª planta del edificio Avanti, 31 Higashikujō Nishisannō-chō, Minami-ku, Kioto. Programa: Hibiki (“Resonancia”, primera parte). Apertura de puertas: 18:15; Comienzo: 19:00.

Yume (“sueño”, segunda parte). Apertura de puertas: 20:15; comienzo: 21:00.

Cada parte dura unos 40 minutos. Para más detalles, consulte la página web oficial: https://drum-tao-kyoto.com/

Hibiki (“Resonancia”, primera parte). Apertura de puertas: 18:15; Comienzo: 19:00. Yume (“sueño”, segunda parte). Apertura de puertas: 20:15; comienzo: 21:00. Cada parte dura unos 40 minutos. Para más detalles, consulte la página web oficial: https://drum-tao-kyoto.com/ Cerrado: martes y miércoles. Se pueden dar días de cierre no programados.

martes y miércoles. Se pueden dar días de cierre no programados. Entradas: asiento premium, 15.000 yenes, asiento estándar, 10.000 yenes. Ambos precios incluyen una bebida y están sujetos a impuestos.

asiento premium, 15.000 yenes, asiento estándar, 10.000 yenes. Ambos precios incluyen una bebida y están sujetos a impuestos. Acceso: 1 minuto a pie desde la salida Hachijō de la estación JR de Kioto (conectado directamente por un pasaje subterráneo).

Reportaje, texto y vídeo: Fujii Kazuyuki (96BOX).

Fotografía: Departamento Editorial de nippon.com.

(Imagen del encabezado: actuación de Drum Tao.)