Cronología de noviembre de 2025

El comentario de la primera ministra Takaichi Sanae respecto a una posible contingencia en Taiwán, así como la respuesta de China, y las hazañas de Ohtani Shōhei en la MLB fueron algunas de las noticias más destacadas en Japón en noviembre de 2025.

Otra temporada exitosa para Ohtani

1

Los Ángeles Dodgers ganaron su segunda Serie Mundial consecutiva con un equipo que incluye a jugadores japoneses como Ohtani Shōhei, Yamamoto Yoshinobu y Sasaki Rōki. Yamamoto es nombrado el Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial. El 13 de noviembre, Ohtani es elegido como el MVP de la Liga Nacional. Sus cuatro premios de la MLB en ambas ligas le colocan en segundo lugar, detrás de Barry Bonds.

3

La estrella del béisbol Oh Sadaharu es una de las ocho personas que reciben la Orden de la Cultura del emperador Naruhito.

5

El gobierno de la prefectura de Akita y la 9.ª División de la Fuerza Terrestre de Autodefensa firman un acuerdo para trabajar juntos en la captura de osos salvajes para prevenir ataques. El acuerdo incluye el transporte y la instalación de trampas, pero los miembros de las Fuerzas de Autodefensa no usarán armas de fuego para matar osos.



Un oso negro en busca de comida en un campo de trigo junto a una casa. (© Gobierno municipal de Kitaakita/Masuda Kō)

6

Nissan registra unas pérdidas netas de unos 221.900 millones de yenes en la primera mitad del año fiscal 2025, en comparación con los beneficios de 19.200 millones de yenes del año anterior, debido a una caída en las ventas y a los aranceles adicionales impuestos por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Agencia Nacional de Policía revisa las regulaciones de la Comisión Nacional de Seguridad Pública para permitir a los agentes de policía sacrificar osos con rifles. Se envían unidades a las prefecturas de Akita e Iwate para ayudar en las labores de exterminio.

7

La primera ministra Takaichi Sanae declara en la Dieta que, en relación con una posible contingencia en Taiwán, “si implica el uso de la fuerza, podría ser una crisis que amenace la supervivencia de Japón”, una afirmación que podría indicar que Japón estaría dispuesto a ejercer su derecho a la autodefensa colectiva. Tras la enérgica respuesta del Gobierno chino, el 18 de noviembre representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores de Japón y China mantuvieron conversaciones en Pekín, pero estas concluyeron sin resultados.

8

El actor Nakadai Tatsuya, conocido por su participación en películas de Kurosawa Akira como Ran o Kagemusha, fallece a causa de una neumonía a los 92 años. Fue fundador también de la escuela de actores Mumeijuku.



Nakadai Tatsuya el 15 de agosto de 2022. (© Kazuki Oishi/Sipa USA via Reuters)

9

La policía de la prefectura de Hyōgo arresta a Tachibana Takashi, líder del Partido para Proteger al Pueblo de la NHK, bajo la sospecha de difamación por extender información falsa sobre un miembro de la asamblea de la prefectura de Hyōgo que se quitó la vida.

10

La Liga Japonesa de Béisbol Profesional anuncia la creación del Premio Nagashima Shigeo en honor de dicha leyenda del béisbol, que falleció en junio. El premio será otorgado a jugadores que destaquen en las bases, el bateo y el campo.

15

Las Sordolimpiadas de Verano comienzan en Tokio. Es la primera vez que se celebran en Japón. Estos juegos finalizan el 26 de noviembre con un record de medallas para Japón: 51 (16 oros, 12 platas y 23 bronces).

17

La princesa Aiko viaja a Laos para una visita de cinco días con motivo del 70.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre dicho país y Japón.



La princesa Aiko habla durante una cena organizada por la vicepresidenta laosiana, Pany Yathotou, en Vientián el 18 de noviembre de 2025. (© Jiji)

Kimetsu no yaiba: mugen-jō-hen – daiisshō Akaza sairai (Demon Slayer: Infinity Castle) se convierte en la primera película japonesa en rebasar los 100.000 millones de yenes en la taquilla mundial.

18

Se produce un incendio en la ciudad de Ōita que destruye más de 170 edificios y deja una víctima mortal.



Un incendio destruye una zona de Ōita el 18 de noviembre de 2025. (© Jiji)

19

Funcionarios del Gobierno de Japón informan que China volverá a suspender las importaiones de productos pesqueros japoneses. Anteriormente China interrumpió la importación de estos productos a raíz del inicio del vertido de agua tratada desde la central nuclear de Fukushima Dai-ichi en agosto de 2023, pero acordó reanudarla después de negociaciones en mayo de este año. En noviembre se habían reiniciado importaciones parciales.

20

El Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo lleva a cabo su primer sondeo sobre los compradores de condominios. Los resultados que obtiene revelan que en la primera mitad de 2025, el 7,5 % de los compradores de pisos nuevos en seis distritos centrales de Tokio (Bunkyō, Chiyoda, Chūō, Minato, Shibuya y Shinjuku) tenían su residencia en el extranjero.

21

El gobernador de Niigata, Hanazumi Hideyo, aprueba la reactivación de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, de TEPCO.

El Gobierno aprueba un paquete de medidas de estímulo de 21,3 billones de yenes. El gasto del presupuesto suplementario del ejercicio fiscal 2025 destinado a financiar dicho paquete ascenderá a unos 17,7 billones de yenes, el mayor desembolso de este tipo desde la pandemia de la COVID-19.

22

Un miembro de la Fuerza Terrestre de Autodefensa es arrestado por intento de asesinato de una mujer en Akasaka, Tokio.

23

Aonishiki se convierte en el primer luchador de Ucrania en ganar un Torneo de Gran Sumo. El 26 de noviembre es ascendido al rango de ōzeki.



Aonishiki recibe la Copa del Primer Ministro de Inoue Takahiro, asesor de la primera ministra Takaichi. (© Jiji)

25

La primera ministra Takaichi Sanae habla con el presidente estadounidense Donald Trump por teléfono. El diario The Wall Street Journal informa que Trump aconsejó a Takaichi que no provocara al Gobierno de China por la cuestión de Taiwán.

La película Kokuhō alcanza una ganancias totales de 17.380 millones de yenes en taquilla, superando al filme de 2003 Odoru daisōsasen za mūbī tsū – reinbō burijji wo fusa seyo! (Bayside Shakedown 2), que consiguió 17.350 millones de yenes, y estableciendo un récord como la película de imagen real más taquillera del mercado nacional.

27

Asahi Group Holdings anuncia que el ciberataque que la empresa sufrió el 29 de septiembre podría haber provocado la filtración de 1,9 millones de registros personales.

28

El Gobierno aprueba un presupuesto suplementario de 18,3 billones de yenes para el ejercicio fiscal 2025. Más del 60 %, es decir 11,7 billones de yenes, se financiarán mediante la emisión de bonos gubernamentales.

La Dieta aprueba una ley para abolir los recargos fiscales provisionales sobre la gasolina y el gasóleo. Todavía no se han determinado las medidas para asegurar fuentes alternativas de ingresos.

El gobernador de Hokkaidō, Suzuki Naomichi, aprueba la repuesta en marcha del reactor número 3 de la central nuclear de Tomari.

(Imagen del encabezado: varias expresiones faciales de Ohtani Shōhei en 2025. © Kyōdō.)