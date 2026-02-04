Cronología de enero de 2026

Cronología de Japón

La convocatoria de unas elecciones anticipadas para el 8 de febrero por parte de la primera ministra Takaichi Sanae fue una de las noticias más destacadas en Japón en enero de 2026.

Elecciones invernales

1

Las familias de aquellos que fallecieron a causa del terremoto ocurrido en la península de Noto el 1 de enero de 2024 se congregan en ceremonias conmemorativas dos años después de la catástrofe. El 25 de diciembre de 2025 la cifra de víctimas mortales era de 698 personas.

El presentador de noticias de televisión Kume Hiroshi fallece a los 81 años.

2

El príncipe Hisahito, que alcanzó la mayoría de edad en 2025, participa por primera vez en el saludo de Año Nuevo al público junto al emperador Naruhito y la emperatriz Masako.

3

La Universidad Aoyama Gakuin gana la carrera de relevos Hakone Ekiden y es el primer equipo que logra tres victorias consecutivas dos veces.

5

Un atún rojo de la región de Ōma, en la prefectura de Aomori, se vende por un récord de 510,3 millones de yenes en la subasta de Año Nuevo de 2026 en el mercado de Toyosu, en Tokio.



Un restaurante de la cadena Sushi Zanmai en Tokio exhibe el atún vendido por un precio récord. (© AFP/Jiji)

La Compañía Eléctrica de Chūbu reconoce que se utilizaron datos falsificados para subestimar los riesgos sísmicos de su central nuclear de Hamaoka, en Shizuoka. La Autoridad de Regulación Nuclear condena este hecho y anuncia que suspenderá la inspección de la central, necesaria para una posible reactivación.

6

El Ministerio de Comercio de China anuncia mayores restricciones a las exportaciones a Japón de artículos de uso dual que pueden utilizarse para fines comerciales o militares. El diario China Daily informa que el país “estudia endurecer las revisiones de los permisos de exportación para determinados artículos relacionados con las tierras raras”.

7

Un informe de un comité de investigación de la prefectura de Fukui sobre las acusaciones de acoso sexual contra el exgobernador Sugimoto Tatsuji concluye que este envió alrededor de 1.000 correos electrónicos inapropiados a cuatro empleadas.

8

Se conoce que Niwa Uichirō, el primer embajador japonés en China procedente del sector privado, falleció el 24 de diciembre a los 86 años. Antes de ser embajador lideró la empresa comercial Itōchū.

13

La primera ministra Takaichi Sanae se reúne con el presidente surcoreano Lee Jae-myung en Nara. Ambos líderes acuerdan avanzar en las deliberaciones hacia la cooperación en materia de seguridad económica.



La primera ministra Takaichi (a la derecha) y el presidente Lee tocan la batería juntos después de su reunión. (© Yonhap/Reuters)

15

El Partido Democrático Constitucional de Japón y el Kōmeitō acuerdan crear una nueva formación política de cara a las próximas elecciones generales. El 16 de enero anuncian que el nombre de su nuevo partido es Alianza Reformista de Centro.

16

La aseguradora Prudential Life Insurance declara que más de 100 de sus empleados malversaron 3.100 millones de yenes de 500 de sus clientes. El presidente, Mabara Kan, anuncia que renunciará a su cargo.

La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, y su homóloga italiana, Giorgia Meloni, se reúnen en Tokio, donde acuerdan elevar las relaciones bilaterales a una asociación estratégica especial y cooperar en el refuerzo de las cadenas de suministro de minerales críticos.



La primera ministra Takaichi (a la derecha) entrega unos obsequios con motivos de personajes que le gustan a la hija de la primera ministra Meloni. (© Zuma Press Wire via Reuters Connect)

17

El ex primer ministro Suga Yoshihide, del Partido Liberal Democrático, anuncia que no se presentará a las próximas elecciones generales.

19

La primera ministra Takaichi anuncia la disolución de la Cámara de Representantes al comienzo de la sesión regular de la Dieta el 23 de enero, alegando que con el cambio de coalición en el Gobierno es el pueblo el que tendrá que decidir si ella debe liderar el país. Las elecciones tendrán lugar el 8 de febrero.

21

Yamagami Tetsuya, quien acabó con la vida del ex primer ministro Abe Shinzō en 2022, es condenado a cadena perpetua por el Tribunal de Distrito de Nara.

Datos de la Organización Nacional de Turismo de Japón revelan que 42,7 millones de visitantes internacionales llegaron a Japón en 2025, superando con creces el récord anterior de 36,9 millones, alcanzado en 2024.

La Compañía Eléctrica de Tokio reactiva el reactor número 6 de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, en Niigata. Es el primer reactor de la compañía que reanuda sus operaciones después de ser desactivado a raíz del desastre ocurrido en 2011 en la central de Fukushima Dai-ichi. No obstante, las operaciones son interrumpidas el 22 de enero a raíz de la activación de una alarma.

25

El luchador ucraniano Aonishiki gana su segundo Torneo de Gran Sumo consecutivo con un récord de 12-3 en Tokio, convirtiéndose así en el primer rikishi que gana torneos sucesivos como recién ascendido a sekiwake y a ōzeki en 89 años.



Aonishiki (arriba) derrota a Atamifuji y gana el torneo en Tokio. (© Jiji)

26

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China pide a los ciudadanos de su país que no visiten Japón durante las festividades del Año Nuevo Lunar del 15 al 23 de febrero.

27

Comienza la campaña electoral para las elecciones a la Cámara de Representantes.

Los pandas gemelos Xiao Xiao y Lei Lei del zoológico de Ueno regresan a China, dejando a Japón sin pandas por primera vez desde que dos de ellos llegaron en 1972 para conmemorar la normalización de las relaciones diplomáticas bilaterales.

29

Tres maletas que contenían 420 millones de yenes en efectivo son robadas en el distrito de Taitō, en Tokio. En la madrugada del 30 de enero se produce un intento de robo de 190 millones de yenes en un aparcamiento del aeropuerto de Haneda. Ese mismo día, a un ciudadano japonés le son sustraídos 51 millones de yenes en Hong Kong, y la policía detiene a seis sospechosos, algunos de ellos de nacionalidad japonesa. Se cree que los tres incidentes están relacionados.

(Imagen del encabezado: la primera ministra, Takaichi Sanae, durante la campaña electoral en el distrito de Teine de Sapporo, el 28 de enero de 2026. © Jiji.)