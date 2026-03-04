Cronología de febrero de 2026

Cronología de Japón

La arrolladora victoria del PLD en las elecciones a la Cámara Baja y los éxitos de los deportistas japoneses en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina estuvieron entre las noticias más destacadas en Japón en febrero de 2026.

Una victoria aplastante del PLD

1

El buque Chikyū de la Agencia Japonesa para Ciencia y Tecnología Marítimo-Terrestres (JAMSTEC), recolecta sedimentos del lecho marino que contienen tierras raras a unos 5.700 metros de profundidad, frente a la isla remota de Minamitorishima.

2

La “píldora del día después” Norlevo, para prevenir embarazos no deseados, sale a la venta por primera vez sin receta médica en 7.000 farmacias y parafarmacias de todo Japón.

3

El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones publica un informe sobre movimientos migratorios internos en el que se constata que Tokio tuvo un saldo positivo neto de 65.219 habitantes en 2025. Es el mayor entre todas las prefecturas, pero supuso un descenso de 14.066 personas con respecto a 2024. Se registraron saldos migratorios negativos en 40 de las 47 prefecturas del país.

4

La defensa de Yamagami Tetsuya, quien acabó con la vida del ex primer ministro Abe Shinzō en 2022, presenta un recurso ante el Tribunal Superior de Osaka contra la condena a cadena perpetua que recibió el acusado en el Tribunal de Distrito de Nara.

La aseguradora Prudential Life Insurance anuncia que suspenderá la venta de nuevas pólizas durante 90 días a raíz de un sonado escándalo en el que más de 100 de sus empleados malversaron 3.100 millones de yenes.

5

El gigante taiwanés de los semiconductores TSMC anuncia planes para producir chips de 3 nanómetros para la inteligencia artificial en su fábrica de Kikuyō, en la prefectura de Kumamoto. Esta sería la primera vez que se producen chips de este nivel tan avanzado en Japón. El Gobierno estudia proporcionar apoyo adicional.

6

Toyota anuncia que su director financiero, Kon Kenta, será nombrado presidente el 1 de abril en sustitución de Satō Kōji, que pasará a ser vicepresidente de la junta directiva. Toyoda Akio permanecerá como presidente de la junta directiva.



Satō Kōji (a la izquierda) junto a Kon Kenta, su sucesor como presidente. (© Jiji)

8

El Partido Liberal Democrático de la primera ministra Takaichi Sanae consigue una victoria aplastante en las elecciones a la Cámara de Representantes, asegurando 316 escaños, más de dos tercios del total. La Alianza Reformista de Centro sufre una importante derrota y pasa de 167 escaños antes de las elecciones a ocupar solo 49 tras las mismas. El Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón) logra subir de 34 a 36 escaños, mientras que el Partido Democrático para el Pueblo aumenta su número de asientos de 27 a 28.



La primera ministra Takaichi Sanae, segunda desde la izquierda, coloca flores en los nombres de los candidatos victoriosos de su partido en la sede del PLD en Chiyoda, Tokio, en la noche del 8 de febrero de 2026. (© Jiji)

9

El índice Nikkei se dispara tras la arrolladora victoria del PLD en las elecciones, llegando a subir por encima de los 57.000 enteros antes de concluir la jornada con una subida de más de 2.000 puntos, en 56.363,94.

10

El Ministerio de Finanzas anuncia que la deuda nacional de Japón, compuesta por bonos del Estado y préstamos, aumentó unos 24,5 billones de yenes respecto al año anterior y alcanzó 1.342,1 billones de yenes al final del 2025.

11

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres anuncia que, a 10 de febrero, se habían confirmado 46 fallecidos a causa de las intensas nevadas que caen de forma continuada desde el 21 de enero principalmente en la costa del mar del Japón del país.

12

La Agencia Nacional de Policía publica datos que sugieren que el número de delitos denunciados en Japón aumentó un 4,9 % en 2025, hasta 774.142. Es el cuarto año consecutivo que se registra un incremento.

13

A raíz de la dimisión de ambos líderes de la Alianza Reformista de Centro, Noda Yoshihiko y Saitō Tetsuo, después de la derrota en las elecciones, Ogawa Jun’ya es elegido como nuevo líder del partido.



Ogawa Jun’ya en una rueda de prensa después de su elección como nuevo líder de la ARC el 13 de febrero de 2026. (© Jiji)

17

Miura Riku y Kihara Ryūichi ganan la medalla de oro en patinaje artístico por parejas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Es la primera vez que Japón gana una medalla en esta prueba.



Kihara Ryūichi sostiene a Miura Riku durante su actuación en la sección de patinaje libre en patinaje artístico por parejas el 17 de febrero de 2026. (© Jiji)

18

Tras ser elegida oficialmente como primera ministra en la Dieta, Takaichi Sanae pone en marcha un Gabinete sin cambios.

Las cifras preliminares de visitantes internacionales en enero, publicadas por la Organización Nacional de Turismo de Japón, sugieren que el número de turistas chinos cayó un 60,7 % respecto al año anterior, hasta 385.300. El Gobierno de China pidió a su población que no visitara Japón como reacción a los comentarios de la primera ministra Takaichi Sanae respecto a Taiwán.

19

Un consejo de expertos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar aprueba la producción y venta de productos médicos que utilizan células iPS, algo sin precedentes en el mundo. Los dos productos que reciben autorización son para tratar enfermedades cardíacas y el mal de Parkinson, respectivamente.

20

En su discurso sobre política económica, la primera ministra Takaichi promete implementar “una política fiscal responsable y proactiva” y anuncia planes para suspender el impuesto sobre el consumo de los alimentos durante dos años.

22

En la clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, Japón suma un récord de 24 medallas (5 oros, 7 platas y 12 bronces) y supera la marca de las 18 logradas en los Juegos de Pekín en 2022.

24

El Ministerio de Comercio de China anuncia que ha añadido a 20 empresas japonesas, entre ellas filiales de Mitsubishi Heavy Industries, a su lista de compañías que no recibirían artículos de uso dual que pueden ser utilizados para fines comerciales y militares, como las tierras raras.

26

Las estadísticas demográficas preliminares del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar indican que en 2025 hubo 705.809 nacimientos en Japón. Con ello, se alcanzó un nuevo mínimo histórico por décimo año consecutivo.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, otorgó a la leyenda del béisbol Oh Sadaharu la Orden de la Estrella Brillante por sus contribuciones a las relaciones entre Japón y Taiwán.



Oh Sadaharu (segundo desde la izquierda), junto al presidente Lai Ching-te (en el centro, a la derecha), y otros posan con la característica postura sobre una sola pierna de Oh. (Cortesía de la Oficina Presidencial de Taiwán, © Jiji)

27

La empresa fabricante de semiconductores Rapidus, respaldada por el Gobierno, anunció que ha recaudado 167.600 millones de yenes en inversiones procedentes de 32 empresas privadas, entre ellas Honda y Canon. El Gobierno también ha invertido 100.000 millones de yenes y es el mayor accionista.

(Imagen del encabezado: los medallistas japoneses en los Juegos de Milán-Cortina: a la izquierda, arriba, Kimura Kira [© Reuters]; debajo, a la izquierda, Murase Kokomo [© Reuters]; en el centro, Miura Riku y Kihara Ryūichi [© Zuma Press Wire via Reuters Connect]; a la derecha, arriba, Totsuka Yūto [© Imagn Images via Reuters Connect], y a la derecha, debajo, Fukada Mari [© Reuters].)