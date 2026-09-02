Cronología de agosto de 2026

Cronología de Japón

Noticias

Entre las principales noticias de agosto de 2026 se encuentran las lluvias torrenciales en la prefectura de Chiba y la muerte de la artista de vanguardia Kusama Yayoi.

Nuevas normas para los residentes extranjeros

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La golfista Kuwaki Shiho se impone en una eliminatoria de muerte súbita y se proclama campeona del Abierto Femenino, su primer título de Grand Slam. Es la séptima mujer japonesa en ganar un torneo de Grand Slam de la LPGA.



Kuwaki Shiho celebra su victoria en el Abierto Femenino en el Royal Lytham & St Annes Golf Club, en Gran Bretaña. (© AFP/Jiji)

3

La ministra de Finanzas, Katayama Satsuki, anuncia que el ministerio llevó a cabo una intervención cambiaria junto con el Departamento del Tesoro de EE. UU. el 31 de julio, lo que supone la primera intervención conjunta de ambos países desde 1998.

4

La Agencia de Servicios de Inmigración publica un borrador de revisión de sus directrices sobre la residencia permanente para residentes extranjeros, según el cual se exigiría, por primera vez, que los solicitantes dispongan de unos ingresos superiores a la media de los hogares japoneses y de una prestación de pensión estimada equivalente a 30 años de cotización al sistema público de pensiones.

La patinadora de velocidad Takagi Miho recibe el Premio de Honor del Pueblo. Antes de retirarse a principios de este año, ganó 10 medallas olímpicas, el mayor número de todas las deportistas japonesas.



Takagi Miho recibe el Premio de Honor del Pueblo de manos de la primera ministra Takaichi Sanae. (© AFP/Jiji; pool photo)

5

El Gobierno aprueba un plan para reducir el impuesto sobre el consumo de los alimentos del 8 % actual al 1 % durante dos años a partir de abril de 2027.

6

Hiroshima conmemora el 81.º aniversario del bombardeo atómico de la ciudad con una ceremonia en la que el alcalde, Matsui Kazumi, advierte sobre una tendencia internacional por la que los países se están alejando del desarme nuclear.

7

El Gobierno designa el terremoto que sacudió Kumamoto el 28 de julio como un desastre de extrema gravedad, lo que amplía las subvenciones estatales para la recuperación de la agricultura y la infraestructura local.

La liga de fútbol profesional de Japón (J. League) da comienzo tras haber reajustado su calendario para hacerlo coincidir con los de las principales ligas europeas. La temporada se extenderá hasta el 6 de junio del próximo año.

La actriz Kishi Keiko, conocida por su participación en películas como Kimi no na wa (“¿Cuál es tu nombre?”) y Kwaidan, fallece a los 93 años.



Kishi Keiko en abril de 1990. (© Jiji)

8

Fallece a los 93 años Okuda Hiroshi, expresidente de Toyota y presidente de la Federación Empresarial de Japón (Keidanren). Bajo su liderazgo, Toyota lanzó el Prius, el primer vehículo híbrido del mundo.



Okuda Hiroshi. (© Jiji)

9

En una ceremonia conmemorativa por el 81.º aniversario del bombardeo atómico de Nagasaki, el alcalde Suzuki Shirō afirma que las armas nucleares son “un mal absoluto”.

11

Japón lanza con éxito el noveno cohete H3. Se trata del primer H3 que transporta un satélite operativo desde el lanzamiento fallido del pasado diciembre.

13

El presidente ruso Vladímir Putin visita la isla de Etorofu, en los Territorios del Norte, unas islas bajo control ruso que también reclama Japón. La primera ministra Takaichi Sanae protesta y afirma que “las islas son una parte inherente del territorio japonés”.

Lluvias torrenciales de récord en la prefectura de Chiba llevan a la Agencia Meteorológica de Japón a emitir una alerta de emergencia. El aguacero deja a personas atrapadas en sus vehículos en carreteras inundadas y se registran 13 fallecidos.

14

La artista de vanguardia Kusama Yayoi fallece en Tokio a la edad de 97 años. Fue reconocida internacionalmente por sus imágenes de lunares y sus esculturas de calabazas, y galardonada con la Orden de la Cultura.



Kusama Yayoi en septiembre de 2013. (© Jiji)

15

Japón conmemora el 81.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial con una ceremonia que tiene lugar en Tokio. Mientras que el emperador Naruhito expresa su “profundo arrepentimiento” por la guerra, la primera ministra Takaichi no utiliza la palabra “arrepentimiento” (hansei) en su discurso.

18

Los representantes en una conferencia internacional acuerdan elevar un 25 % la cuota de captura del atún rojo de gran tamaño, de 30 kilogramos o más, a partir de 2027, basándose en una propuesta presentada por Japón. La medida podría derivar en una bajada de los precios, incluido el efecto de las importaciones.

El Gobierno de Estados Unidos anuncia sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional, Akane Tomoko. La CPI responde afirmando que la acción pone en riesgo el propio orden jurídico internacional.

20

Cuatro trabajadores fallecen tras ser arrollados por un tren expreso limitado de la línea Nikkō de Ferrocarriles Tōbu en la estación de Shin-Kanuma, en Kanuma (prefectura de Tochigi). El maquinista del tren declaró haber recibido una señal de un vigía que indicaba que se podía avanzar mientras los operarios rociaban herbicida en las vías.

21

El Ministerio de Justicia anuncia la ejecución de Takami Sunao por un ataque incendiario perpetrado en 2009 en un local de pachinko en Osaka que causó la muerte de cinco personas. Se trata de la primera ejecución desde el 27 de junio de 2025 y la primera bajo el Gobierno de Takaichi.

El príncipe heredero Akishino y la princesa heredera Kiko, de visita oficial en Paraguay, asisten en la capital, Asunción, a la ceremonia conmemorativa del 90.º aniversario de la llegada de los inmigrantes japoneses al país. El príncipe Akishino expresa su “más sincero respeto” hacia la comunidad de ascendencia japonesa que se ha arraigado en Paraguay.



El príncipe Akishino y la princesa Kiko durante la ceremonia conmemorativa del 90.º aniversario de la inmigración japonesa a Paraguay. (Asunción, Paraguay; © Jiji)

23

Miura Riku y Kihara Ryūichi, quienes ganaron la medalla de oro compitiendo juntos en la modalidad de parejas de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, anuncian su compromiso.

25

El Gobierno anuncia nuevas tarifas para los trámites del estatus de residencia de los extranjeros. A partir del 1 de octubre, el costo para renovar o cambiar el estatus de residencia pasará de un precio uniforme de 6.000 yenes a un rango de entre 10.000 y 75.000 yenes, según la duración concedida, mientras que la tasa para obtener el estatus de residencia permanente aumentará de 10.000 a 200.000 yenes.

27

La Agencia Meteorológica de Japón emite alertas de emergencia por lluvia para varios municipios de las prefecturas de Toyama e Ishikawa. Las precipitaciones provocan el desbordamiento de ríos y la inundación de zonas residenciales. El 30 de agosto, la entidad emite también alertas para municipios de la prefectura de Fukui.



Maquinaria de construcción parcialmente sumergida tras las fuertes lluvias caídas en Himi, Toyama, el 27 de agosto de 2026. (© Jiji)

31

El rendimiento de los bonos del Gobierno japonés a 10 años aumenta a medida que caen sus precios, alcanzando en un momento dado el 2,950 %, su nivel más alto desde octubre de 1996.

Los líderes de la Alianza de la Reforma Centrista (ARC), el Partido Democrático Constitucional de Japón y el Kōmeitō anuncian el fin de los planes para la fusión de las formaciones. La ARC se creó originalmente para unir a estas dos últimas organizaciones, incorporando a este nuevo grupo a los miembros de la Cámara de Representantes. Sin embargo, los miembros de la Cámara de Consejeros y los representantes locales no seguirán sus pasos, y los miembros de la Cámara de Representantes regresarán a sus partidos de origen.

(Imagen del encabezado: Un vehículo en el aparcamiento inundado de una tienda de 24 horas en Ōamishirasato, en la prefectura de Chiba, el 14 de agosto de 2026. © Kyōdō Images.)