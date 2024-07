Un récord de 115 países asistirán a la ceremonia de la paz de Hiroshima en 2024

Noticias

Hiroshima, 8 de julio (Jiji Press)—El gobierno de Hiroshima anunció el lunes que se prevé que representantes de hasta 115 países más la Unión Europea, una cifra récord, asistirán a la ceremonia conmemorativa de la paz de este año en la ciudad del oeste de Japón el próximo 6 de agosto.

La ceremonia conmemorará el 79.º aniversario del bombardeo atómico de los Estados Unidos sobre la ciudad en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. El actual récord es de 111 países más la UE, alcanzado el año pasado.

Entra las naciones que poseen armamento nuclear, se espera que el Reino Unido, Francia, India e Israel participen en la ceremonia, mientras que Estados Unidos aún no ha tomado una decisión y China, Pakistán y Corea del Norte aún no han respondido. Por tercer año consecutivo, no se envió una invitación a Rusia.

“Ahora que las guerras y los conflictos persisten en todo el mundo, la realidad del bombardeo atómico de Hiroshima y el deseo de paz pueden haber atraído una atención renovada”, declaró un funcionario de la ciudad sobre el aumento de participantes previsto.

Grupos de supervivientes de la bomba atómica (hibakusha) se opusieron a extender una invitación a Israel, que continúa en guerra en la Franja de Gaza. Un funcionario de Hiroshima comentó que “se añadió una nota a la invitación en la que se insta al país a reconocer el mensaje de los hibakusha y avanzar hacia la paz, especialmente en un momento como este”.

