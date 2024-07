Rusia prohíbe la entrada en el país a varios presidentes de empresas japonesas

Noticias

Tokio, 24 de julio (Jiji Press)—El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia anunció el martes que prohibirá la entrada en el país a 13 ciudadanos japoneses, entre ellos el presidente de Toyota Motor Corp., Toyoda Akio, y el presidente y director ejecutivo del grupo Rakuten, Mikitani Hiroshi.

Moscú tomó esta medida en represalia por las sanciones que Tokio impuso a Rusia por la invasión de Ucrania.

Entre los 13 japoneses a los que no se les permite la entrada en Rusia están también el presidente de Toray Industries Inc., Ōya Mitsuo, el presidente de Toyobo Co., Takeuchi Ikuo, y el presidente de Nikken Corp. y de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA, por sus siglas en inglés), Tanaka Akihiko.

Aunque Moscú impuso anteriormente vetos migratorios a ciudadanos japoneses, es raro que se impongan restricciones a ejecutivos de empresas. Esta medida muestra aparentemente el malestar del Gobierno ruso con la retirada de las empresas japonesas del país y su ayuda a Ukrania.

Se cree que las empresas japonesas sufrirán dificultades para entrar de nuevo en el mercado ruso una vez termine la guerra en Ucrania y Tokio levante las sanciones contra Rusia.

