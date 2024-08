Los centros geriátricos se mantienen en alerta pese al levantamiento del aviso por un posible megaterremoto

Noticias

Tokio, 16 de agosto (Jiji Press)—Las instalaciones para personas de edad avanzada en la costa del Pacífico de Japón permanecen vigilantes ante un posible terremoto de gran magnitud, incluso después de que el Gobierno levantara el jueves su aviso de emergencia sobre un megaterremoto que podría producirse en la fosa de Nankai.

Asimismo, hoteles y otros negocios turísticos que se vieron afectados por una oleada de cancelaciones tras la advertencia emitidad por el Ejecutivo tratan de recuperar clientes a la vez que redoblan sus esfuerzos para garantizar la seguridad.

Uminosato, una residencia geriátrica situada cerca del mar en la ciudad occidental de Kōchi, alberga a 79 personas de entre 59 y 104 años que necesitan servicios de atención las 24 horas del día. La residencia lleva a cabo todos los años un simulacro de evacuación con los residentes, ya que se prevé que el tsunami alcance las instalaciones en 30 minutos si se produce un temblor en la fosa de Nankai.

No obstante, dado que solo cuenta con sólo cuatro trabajadores de guardia por la noche, Nanba Mizuka, director del centro, no oculta su preocupación: “Si se produce un terremoto por la noche, no estoy seguro de si todos los residentes serían evacuados de forma segura”.

Nanba añade: “Nos han dicho que se producirá un temblor en la fosa de Nankai. La península de Noto (en el centro de Japón) sufrió un gran terremoto el día de Año Nuevo. Mantendremos la vigilancia y reevaluaremos los procedimientos de evacuación para proteger a los residentes”.

