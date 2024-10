La japonesa Sony compra los derechos de la música de Pink Floyd por 400 millones de dólares

Noticias

Londres, 1 de octubre (Jiji Press)—El diario Financial Times informó el martes que la banda de rock británica Pink Floyd ha acordado vender los derechos de su música, incluidos sus temas más populares, a la japonesa Sony Group Corp. por unos 400 millones de dólares.

Según el diario británico, el acuerdo incluye el nombre de la banda y los derechos de imagen de sus miembros, lo que permitirá a Sony vender productos relacionados y producir películas y programas de televisión.

Pink Floyd continuará conservando los derechos de sus composiciones aunque venda los derechos de su música grabada a Sony.

Pink Floyd es conocido por éxitos como The Dark Side of The Moon y The Wall. En 2022, el grupo publicó una nueva canción por primera vez en 28 años.

Sony adquirió también los derechos de los catálogos musicales del cantante y compositor estadounidense Bob Dylan y del rockero Bruce Springsteen.

