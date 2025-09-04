(Vídeo) Las danzas del Owara Kaze no Bon

Noticias

El tradicional Owara Kaze no Bon, que marca la llegada del otoño, se celebró del día 1 al 3 de septiembre en el distrito de Yatsuo, en la ciudad de Toyama. Hombres y mujeres vestidos con yukata o happi y con amplios sombreros de paja con los que se ocultan el rostro recorrieron las calles iluminadas por faroles de papel, bailando al ritmo de los sonidos del shamisen y el kokyū, y cautivaron a los visitantes con sus cantos y bailes llenos de un aire de ensueño.

