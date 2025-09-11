La princesa heredera Kiko cumple 59 años aliviada al ver a su hijo alcanzar la mayoría de edad

Noticias

Tokio, 11 de septiembre (Jiji Press)—La princesa heredera Kiko cumplió el jueves 59 años y manifestó que siente alivio al ver que su hijo, el príncipe Hisahito, ha completado la ceremonia de mayoría de edad.

“Quiero que asuma todas sus responsabilidades, que desempeñe su papel y siga su propio camino”, declaró la princesa Kiko en una respuesta escrita a preguntas de la prensa.

El sábado se celebró por primera vez en 40 años la tradicional ceremonia de mayoría de edad, desde que se realizara la anterior para el príncipe heredero Akishino, de 59 años y padre del príncipe de 19 años.

La princesa heredera Kiko señaló que su hijo “parecía sentir la importancia de la ceremonia y de sus propias responsabilidades y deberes” mientras se preparaba para ella.

“Me conmovió profundamente ver cómo la ceremonia imperial tradicional se transmitía de padre a hijo y cómo Hisahito la realizaba con respeto”, afirmó la princesa heredera.

