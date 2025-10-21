Takaichi Sanae se convierte en la primera mujer nombrada como primera ministra de Japón

Noticias

Tokio, 21 de octubre (Jiji Press)—La Dieta, el parlamento de Japón, nombró el martes como primera ministra a Takaichi Sanae, presidenta del Partido Liberal Democrático, en el Gobierno. Sucede al primer ministro Ishiba Shigeru.

Takaichi se convierte así en la primera mujer japonesa en ocupar el cargo de primera ministra. Está previsto que forme su gabinete por la noche, tras las ceremonias de acreditación para la nueva primera ministra y los demás miembros de su Administración.

Su elección se produjo después de que el PLD y el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón) acordaran formar un Gobierno de coalición, tras la salida de Kōmeitō del bloque gobernante liderado por el PLD a comienzos de este mes.

Takaichi salió elegida presidenta del PLD el 4 de octubre, tras la decisión de Ishiba, a principios de septiembre, de renunciar a raíz de los graves reveses electorales sufridos por el partido en las elecciones a la Cámara de Representantes (Cámara Baja) del año pasado y en las elecciones a la Cámara de Consejeros (Cámara Alta) celebradas en julio.

En la votación del martes para elegir primer ministro en la Cámara de Representantes, la principal cámara de la Dieta, Takaichi obtuvo 237 votos, con el apoyo del Nippon Ishin no Kai y de legisladores independientes, superando así la mayoría necesaria de 233 votos en la primera ronda.

