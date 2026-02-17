La primera ministra Takaichi reitera su disposición a reunirse con el líder de Corea del Norte

Noticias

Tokio, 16 de febrero (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, reiteró el lunes su disposición a reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, con el fin de resolver la cuestión de los ciudadanos japoneses secuestrados por el hermético país hace décadas.

“Quiero lograr un avance y obtener resultados concretos”, afirmó Takaichi durante una reunión con un grupo de familiares de las víctimas de los secuestros y una organización de apoyo.

Ambas agrupaciones entregaron a la primera ministra un documento de propuestas en el que señalan que no se opondrían al levantamiento de sanciones contra Corea del Norte ni a negociaciones para la normalización de las relaciones diplomáticas si todos los ciudadanos japoneses secuestrados son devueltos.

Yokota Takuya, jefe del grupo de familiares y hermano menor de Yokota Megumi, uno de los casos más emblemáticos, hizo referencia a la arrolladora victoria del gobernante Partido Liberal Democrático en las elecciones generales del 8 de febrero, señalando que Corea del Norte podría considerar al Gobierno de Takaichi como un interlocutor estable y fiable. “Apoyaremos plenamente la diplomacia de la primera ministra”, declaró Yokota.

La madre de Megumi, Yokota Sakie, que cumplió 90 años este año, pidió ayuda para rescatar a los secuestrados.

