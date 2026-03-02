La primera ministra Takaichi apoya la sucesión imperial exclusivamente por línea masculina

Noticias

Tokio, 27 de febrero (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, declaró recientemente que considera apropiado limitar la sucesión imperial en Japón a los herederos varones de la línea paterna de la familia imperial.

Takaichi hizo estas declaraciones en una sesión parlamentaria, citando un informe elaborado por expertos en 2021 que proponía medidas para garantizar el número de miembros de la familia imperial, por separado de los requisitos de elegibilidad para la sucesión al trono.

El secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, señaló en una rueda de prensa que el informe establece que las personas elegibles para ser adoptadas en la familia imperial se limitan a los hombres de la línea paterna, defendiendo así las declaraciones de la primera ministra.

La revisión de la Ley de la Casa Imperial para garantizar una sucesión estable “debe basarse en la premisa de que los herederos varones de la línea paterna de la familia imperial deben ascender al trono”, afirmó Kobayashi Takayuki, jefe de política del gobernante Partido Liberal Democrático, durante la reunión de la Comisión Presupuestaria de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja de la Dieta.

“Es un hecho histórico que el país ha tenido emperatrices de la línea paterna en el pasado”, afirmó Takaichi, y añadió que “negar ese hecho sería una falta de respeto”.

