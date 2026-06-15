Empresas japonesas lanzan nuevos productos para hacer frente a las altas temperaturas este verano

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Tokio, 15 de junio (Jiji Press)—Ante la llegada del intenso calor estival, varias empresas japonesas están lanzando nuevos productos para soportar las altas temperaturas con diversas innovaciones. Según las previsiones de la Agencia Meteorológica de Japón, la temperatura media de este verano (de junio a agosto) será superior a la habitual en todo el país.

De acuerdo con las tendencias elaboradas a partir de los datos de compra del portal de comercio electrónico Rakuten Ichiba, operado por el grupo Rakuten, los productos que atraerán mayor atención este verano serán las prendas con sistemas de refrigeración incorporados y los ventiladores portátiles multifuncionales.

En la exposición de productos contra el calor extremo Hinyari Expo, celebrada en Tokio, participaron 29 empresas. La compañía Mechalink Inc., con sede en la capital japonesa y especializada en prendas con climatización integrada, presentó una mochila-refrigerador portátil. El dispositivo incorpora una unidad de refrigeración propia capaz de generar aire hasta 14 grados más frío que la temperatura exterior.

Su presidente, Sugita Kiyotake, destacó que “es completamente diferente de las prendas climatizadas convencionales, que solo incorporan ventilación”. Además de ayudar a los trabajadores que desarrollan actividades al aire libre, el producto ha sido diseñado para combinar también con la ropa de uso cotidiano.

Por su parte, el fabricante de electrodomésticos SharkNinja exhibió un ventilador portátil al que pueden acoplarse accesorios para pulverizar niebla de agua y una placa refrigerante capaz de reducir la temperatura de la piel hasta en 9 grados.

En el apartado de alimentos y bebidas refrescantes para sobrellevar el calor, la empresa de artículos para el hogar Life on Products, con sede en Osaka, presentó una “heladera capaz de preparar automáticamente ice slurry”. Basta con verter la bebida preferida en un recipiente previamente enfriado en el congelador y pulsar un botón para obtener fácilmente una bebida semisólida de textura similar al granizado.

Según una encuesta realizada entre abril y mayo por el grupo Rakuten y otras entidades a 1.000 hombres y mujeres, una de cada cuatro personas considera que las medidas que adoptó el año pasado para combatir el calor fueron insuficientes.

Las empresas prevén que la demanda de productos para hacer frente a las altas temperaturas seguirá creciendo, especialmente a medida que los consumidores se adapten a los llamados “días de calor extremo” (kokushobi), en los que las temperaturas máximas superan los 40 grados centígrados. Por ello, esperan una nueva expansión del mercado durante este verano.

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