Taga, l’un des trois plus grands vestiges de château au Japon

Les dimensions du château de Taga en font l’un des plus grands vestiges de châteaux au Japon, avec celui de Heijô (préfecture de Nara) et celui de Dazaifu (préfecture de Fukuoka).

Château de Taga (préfecture de Miyagi)

Construction : 724

724 Premier seigneur : Ôno no Azumahito

Ôno no Azumahito À voir : les vestiges des structures administratives

les vestiges des structures administratives Tarif : gratuit

gratuit Adresse : Ichikawa, Tagajô-shi, Miyagi-ken

Ichikawa, Tagajô-shi, Miyagi-ken Site Internet : https://www.tagakan.jp/

L’un des trois plus grands vestiges de château au Japon

Le château de Taga est édifié en 724 par Ôno no Azumahito, un général de l’époque de Nara (710-794). L’enceinte immense de 900 mètres carrés contenait les bureaux de l’administration et des cérémonies. Jusqu’au milieu du XIe siècle, il reste le centre administratif, culturel, et militaire de la région du Tôhoku (nord-est). Ses dimensions font de Taga l’un des plus grands châteaux en ruines du Japon, avec ceux de Heijô (préfecture de Nara) et Dazaifu (préfecture de Fukuoka).

Aujourd’hui il ne subsiste plus que les fondations de certaines structures. Des manifestations tout au long de 2024 commémorent les 1 300 ans depuis sa construction, et la porte sud de l’édifice est en cours de restauration.

(Photo de titre : les ruines du bâtiment administratif principal du château de Taga. Pixta)