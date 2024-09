Le château de Sendai, édifié par le chef de guerre Date Masamune

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Visiterle Japon

Le château de Sendai est construit par le célèbre chef de guerre Date Masamune (1567-1636). Il fait ériger un palais splendide, mais sans donjon pour ne pas déplaire à Tokugawa Ieyasu. Les diverses structures sont toutes détruites dans les bombardements en 1945.

Château de Sendai (préfecture de Miyagi)

Construction : 1600

1600 Premier seigneur : Date Masamune

Date Masamune À voir : les vestiges des murailles de pierre, la statue de Date Masamune à cheval

les vestiges des murailles de pierre, la statue de Date Masamune à cheval Tarif : gratuit. L’entrée au Musée du château d’Aoba est à 700 yens (avril 2024)

gratuit. L’entrée au Musée du château d’Aoba est à 700 yens (avril 2024) Adresse : 1 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken

1 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken Site Internet : https://www.city.sendai.jp/shisekichosa/kurashi/manabu/kyoiku/inkai/bunkazai/bunkazai/joseki/

Le château parfait conçu par le chef Date Masamune

Le château de Sendai est aussi connu sous le nom de château d’Aoba, d’après le mont Aoba sur lequel il est érigé. C’est une forteresse naturelle, située au bord d’un précipice et encerclée par les gorges du fleuve Hirose.

Allié aux Tokugawa lors de la bataille de Sekigahara, Date Masamune construit son château en deux ans pour se préparer à combattre leur ennemi commun, le clan Uesugi. Il ne construit pas de donjon pour éviter de faire ombre à Tokugawa Ieyasu mais sa demeure se vante d’une immense pièce appelée la « pièce aux mille tatamis », qui est remplie de nombreuses œuvres d’art. Le palais du Ninomaru est construit après le décès de Masamune et sert de centre administratif. Toutes ces structures sont détruites lors de bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, et il ne subsiste plus que les murailles de pierre.



Les murailles de pierre du château de Sendai (Pixta)

De nos jours, les ruines du château forment le parc du mont Aoba, et les nombreux visiteurs peuvent admirer la ville de Sendai et l’océan pacifique à partir des vestiges du honmaru (l’enceinte principale du château). Le Musée du château de Sendai permet d’imaginer l’aspect original de l’édifice grâce aux images de synthèse. La statue de Date Masamune à cheval, qui est un endroit privilégié pour les photos souvenir, a été restaurée récemment.

(Photo de titre : la statue de Date Masamune à cheval. Pixta)