Le château de Matsumoto, le plus représentatif du Japon

Matsumoto est l’un des cinq châteaux au Japon classés « trésor national ». Édifié au XVIe siècle, ce monument à cinq niveaux et six étages est un patrimoine culturel unique dans le pays. Sa partie supérieure enduite de blanc offre un magnifique contraste avec le noir de sa partie inférieure.

Château de Matsumoto (préfecture de Nagano)

Construction : 1593-94

Premiers seigneurs : Ishikawa Kazumasa, Ishikawa Yasunaga

À voir : Le grand donjon, le petit donjon appelé « Inui », la tour de guet « Watari-yagura », la tour de guet « Tsukimi-yagura », et tous les autres trésors nationaux.

Tarif : 700 yens (adultes)

Adresse : 4-1 Marunouchi, Matsumoto-shi, Nagano-ken

4-1 Marunouchi, Matsumoto-shi, Nagano-ken Site Internet : https://www.matsumoto-castle.jp/eng/about

Le seul château de plaine parmi les 12 châteaux d’origine

Il ne reste que douze châteaux japonais qui ont conservé leur donjon d’origine, et cinq d’entre eux sont classés trésors nationaux. Par ailleurs, seuls les châteaux de Matsumoto et Himeji possèdent des donjons à cinq niveaux. Construit au XVIe siècle, le premier est plus ancien que le second, et à ce titre, Matsumoto pourrait être considéré comme étant le château le plus représentatif du Japon. Le contraste de ses couleurs est également l’un de ses attraits : alors que la peinture noire de la partie inférieure se remarque en journée, les murs enduits de blanc de la partie supérieure resplendissent le soir, lorsque l’édifice est illuminé.

Avant la construction du château de Matsumoto, la région est sous le contrôle du clan Takeda qui avait érigé la forteresse de Fukashi sur le site. Après la défaite de Takeda Shingen par Oda Nobunaga, le nom du site est changé en « Matsumoto », et le général Ishikawa Kazumasa reçoit l’ordre de Toyotomi Hideyoshi d’y édifier un château, tâche qu’il termine avec son fils, Yasunaga.

Kazumasa est le vassal de Tokugawa Ieyasu mais il le trahit et rejoint les forces de Hideyoshi. Après sa mort, son fils Yasunaga se rallie à Ieyasu mais il perd ses terres en 1613, signant la disparition du clan Ishikawa. Ce sont ensuite les vassaux haut placés de Ieyasu qui deviennent les seigneurs du château.

Matsumoto est le seul château de plaine parmi les douze châteaux d’origine. L’entrée du donjon ne comporte ni longue allée ni marches, et il est facile d’accès. Une fois à l’intérieur du donjon néanmoins, les marches deviennent de plus raides.

(Photo de titre : Pixta)