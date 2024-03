Iwamura, le château le plus haut du Japon

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Iwamura est le plus haut de tous les châteaux du Japon, trônant sur un pic de 717 mètres. Il est lié à l’histoire de dame O-Tsuya, qui dut endurer deux sièges par les armées de Takeda Shingen puis Oda Nobunaga, et qui finit par être punie d’une mort cruelle.

Le château d’Iwamura (préfecture de Gifu)

Construction : 1185

1185 Premier seigneur : Katô Kagekado

À voir : Rokudan-heki (les murs à six niveaux), le puit de Kiriga i , la résidence du seigneur du château (reconstruction), la tour de guet (reconstruction)

Tarif : Gratuit (l'entrée au musée d'histoire d'Iwamura, à proximité, coûte 300 yens pour les adultes)

Adresse : Aza-Shiroyama, Iwamura-cho, Ena-shi, Gifu-ken

Site Internet : http://onna-jyoushu.iwamura.jp/

Le château le plus haut du Japon

Iwamura figure dans la liste des trois plus grands châteaux de montagne (yamajiro), avec celui de Bitchû-Matsuyama (préfecture d’Okayama) et celui de Takatori (préfecture de Hiroshima). Ses fortifications de 1,7 kilomètre de long donnent une idée de l’étendue de la structure. Bien qu’il soit situé sur une montagne, il y avait 17 puits à l’intérieur de l’enceinte dont un, connu sous le nom de Kirigai, qui était réservé au seigneur. Une légende dit qu’en y jetant des os de serpent, le château s’envelopperait de brumes épaisses. C’est pour cela que l’édifice est également appelé « le château du brouillard ».

Iwamura fut édifié par Katô Kagekado, un vassal de Minamoto no Yoritomo, le premier shôgun, et il resta entre les mains de la branche cadette du clan Tôyama pendant plusieurs générations. Vers la fin du XVIe siècle, c’est une femme, la dame O-Tsuya, qui dirigea le château un temps après la mort de son mari. Elle se défendit pendant trois mois face aux attaques des généraux de Takeda Shingen, mais se trouva obligée d’épouser le général du camp adverse Akiyama Nobutomo après sa défaite afin de cimenter la paix. Le château fut de nouveau assiégé par l’armée d’Oda Nobunaga, l’ennemi juré de Takeda Shingen, et c’est au bout de six mois de résistance qu’O-Tsuya se rendit à condition que les résidents du château fussent épargnés. Mais Oda la fera finalement crucifiée à l’envers avec Nobutomo.

Vers la fin du XVIIe siècle, les Matsudaira, qui étaient devenus maitres du château, rénovèrent la structure, mais elle fut démolie après la Restauration de Meiji. Certains bâtiments de l’époque, comme la résidence du seigneur, la tour de guet et la porte principale ont été reconstruites.



La résidence du seigneur et la tour de guet ont été reconstruites. (Pixta)

(Photo de titre : Pixta)