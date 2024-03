Iga Ueno, aux murs de pierre les plus élevés de tous les châteaux du Japon

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le château d’Iga Ueno est particulièrement connu pour ses murs de pierre hauts de 30 mètres, qui témoignent de tout le savoir-faire de Tôdô Takatora, un bâtisseur réputé de forteresses. Des scènes de batailles du film Kagemusha, de Kurosawa Akira, ont été tournées devant cette structure.

Le château d’Iga Ueno (préfecture de Mie)

Construction : 1585, 1608

1585, 1608 Premier seigneur : Tsutsui Sadatsugu, Tôdô Takatora

Tsutsui Sadatsugu, Tôdô Takatora À voir : Les murs de pierre ishigaki, le casque de samouraï tôkannari kabuto

Les murs de pierre ishigaki, le casque de samouraï tôkannari kabuto Tarif : 600 yens (adultes)

600 yens (adultes) Adresse : 106 Ueno Marunouchi, Iga-shi, Mie-ken

106 Ueno Marunouchi, Iga-shi, Mie-ken Site Internet : http://igaueno-castle.jp/

Le bâtisseur qui a construit les murs les plus élevés du Japon

Le premier château d’Iga Ueno est bâti en 1585 par Tsutsui Sadatsugu, l’un des généraux de Toyotomi Hideyoshi. Le donjon de trois étages était situé à l’est du donjon actuel.

Le shogunat des Tokugawa soupçonnant Tsutsui d’être un allié de Toyotomi lui retire son statut de maître de sa forteresse, ce qui le contraint à se suicider par seppuku.

C’est Tôdô Takatora, le seigneur du château d’Uwajima, au sud-ouest du pays, qui lui succéde. Ce bâtisseur réputé entreprend de gros travaux en prévision de la bataille décisive contre le clan Toyotomi. Les murs (ishigaki) de 30 mètres, érigés à cette occasion, sont toujours en place aujourd’hui. Ce sont les plus hauts murs de château du Japon — avec ceux du château d’Osaka. Des scènes de batailles du film de Kurosawa Akira, Kagemusha, ont été tournées devant.

Takatora a servi sept maitres au cours de sa vie, et c’est sous leur ordre qu’il a conçu les plans d’un grand nombre d’édifices, dont plusieurs font partie des 100 châteaux les plus connus du Japon. Iga Ueno bien sûr, mais également le château d’Imabari, d’Ôzu, d’Uwajima (dont il a été seigneur), et il a également contribué à l’édification de certaines parties des châteaux d’Edo, Nijô, Osaka et Shinoyama.

La reconstruction du donjon actuel a été financée à titre privé dans les années 1930 par Kawasaki Katsu, originaire d’Iga et membre de la Chambre des représentants. La structure héberge un musée qui contient des objets associés aux familles Tsutsui et Tôdô. Le parc d’Ueno a été créé autour du château, et on y trouve aussi le musée des ninjas d’Iga.



Le donjon reconstruit du château d’Iga Ueno (Pixta)

(Photo de titre : les hauts murs de pierre du château d’Iga Ueno. Pixta)