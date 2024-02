Le château de Hikone, trésor national né des pierres d’un autre édifice

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Perché sur les hauteurs surplombant le lac Biwa, Hikone est l’un des cinq châteaux japonais désignés trésor national. Son donjon a été érigé au début du XVIIe siècle, et la plupart de ses structures sont authentiques.

Le château de Hikone (préfecture de Shiga)

Construction : vers 1607

vers 1607 Premier seigneur : Ii Naotsugu

Ii Naotsugu À découvrir : Le donjon, les tours de guet tsuke et tamon (authentiques et désignés trésors nationaux), la tour de guet à trois étages de la deuxième enceinte, la porte Taiko, la tour de guet tenbin et les écuries (authentiques et désignées biens culturels importants).

800 yens (adultes, comprend l’entrée au château et au jardin Genkyû-en) Adresse : 1-1 Konki-chô, Hikone-shi, Shiga-ken

1-1 Konki-chô, Hikone-shi, Shiga-ken Site internet : https://hikonecastle.com/

Un trésor national qui est né des pierres d’un autre château

Lors de l’édification du château de Hikone, une grande partie des matériaux de construction ont été transportés de Sawayama, le château d’Ishida Mitsunari qui faisait partie du camp perdant lors de la bataille de Sekigahara en 1600. Après le conflit, Tokugawa Ieyasu était préoccupé par sa campagne contre Toyotomi Hideyoshi qui était resté à Osaka, mais il a ordonné au clan Ii, un vassal important, de démolir le château de Sawayama et d’en construire un autre sur le site. C’est le fils ainé de Ii Naomasa, l’un des quatre généraux de Ieyasu appelés les « gardiens des Tokugawa », Ii Naotsugu, qui a entrepris l’édification du château de Hikone, à environ deux kilomètres de Sawayama. Les ruines du château de Sawayama se trouvent de l’autre côté de la gare de Hikone, mais il ne reste quasiment plus rien à y voir, pas même de murs de pierre.

Le château de Hikone est particulièrement connu pour ses magnifiques pignons (la partie triangulaire sur la façade du toit), dans les trois styles de Kirizuma-hafu (en forme de V renversé), Iriomoya-hafu (rentrantes au niveau de la charpente mère), et kara-hafu (galbe à la chinoise), qui ornent ses trois étages. En plus du donjon, on peut aussi admirer les jardins, les murs de pierre ishigaki, les tours de guet et beaucoup d’autres merveilles.

Il y a également un bateau de plaisance, le Hikonejô Yakatabune, qui permet d’observer l’édifice à partir des douves.

(Photo de titre : Pixta)