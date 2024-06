Matsue, un château aux piliers enchevêtrés

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Matsue figure parmi les cinq châteaux japonais classés Trésor national. Après la Seconde Guerre mondiale, il a été reclassifié « Bien culturel important » dû à un changement de la loi sur la vérification des origines, mais il a récupéré le statut de Trésor national en 2015 grâce à la découverte d’éléments d’architecture attestant de l’année de construction.

Château de Matsue (préfecture de Shimane)

Construction : 1607

1607 Premier seigneur : Horio Yoshiharu

Horio Yoshiharu À voir : le donjon (trésor national), les tours de guet Taiko, Naka, et Minami (reconstructions)

le donjon (trésor national), les tours de guet Taiko, Naka, et Minami (reconstructions) Tarif : 680 yens pour l’entrée au donjon (adultes)

680 yens pour l’entrée au donjon (adultes) Adresse : 1-5 Tonomachi, Matsue-shi, Shimane-ken

1-5 Tonomachi, Matsue-shi, Shimane-ken Site Internet : https://www.visit-matsue.com/

Un château aux piliers enchevêtrés

Le donjon du château de Matsue a été désigné Trésor national notamment car il a été conservé grâce à l’utilisation d’une technique rare de « piliers enchevêtrés » (tooshi-bashira) que l’on ne trouve dans pratiquement nul autre château. La construction traditionnelle japonaise, comme celle du temple Horyû-ji et du grand donjon du château de Himeji, est fondée sur l’emploi d’immenses poutres en bois qui font toute la hauteur de l’édifice. Lors de la période de construction de Matsue cependant, il s’est avéré impossible de mettre la main sur de tels poutres pour les piliers centraux. On a donc utilisé une méthode qui enchevêtrait des piliers hauts de seulement deux étages tout en soutenant la structure de façon efficace. Sur les 308 piliers du donjon, 96 sont des tooshi-bashira.

Hori Tadauji qui a édifié le château de Matsue s’était distingué lors de la bataille de Sekigahara, et avait reçu les fiefs d’Izumo et d’Oki (la préfecture de Shimane de nos jours). Il était auparavant maitre du château de Gassan Tôda, mais face à la difficulté de fonder une ville-château autour d’un château de montagne, il a fait le choix de Matsue, un emplacement en bord de mer pratique pour les transports maritimes. Après la mort soudaine de Tadauji, c’est son père, Yoshiharu, un bâtisseur de châteaux expérimenté, qui a pris la suite. Des petits bateaux de plaisance permettent de découvrir les privilèges qu’offrent la ville pour les transports maritimes en navigant à travers les douves et canaux autour du château.

(Voir également notre article plus en profondeur : Le château de Matsue, puissance authentique de l’époque Sengoku)

