Les ruines du château de Gassan Toda, l’un des plus grands « yamajiro » du Japon

Gassan Toda était un immense château de montagne (yamajiro) regroupant plusieurs forteresses construites au sommet du mont Gassan (190 m). Situé sur un précipice, il est resté imprenable pendant toute la période des Provinces en guerre. Aujourd’hui il n’en reste que des ruines que l’on peut aller visiter.

Les ruines du château de Gassan Toda (préfecture de Shimane)

Construction : Fin du XIIe siècle

Premier seigneur : Taira no Kagekiyo

À découvrir : Les murs de pierre, l'esplanade Senjôhira, l'enceinte Sanchûgoten

Tarif : Gratuit (210 yens pour l'entrée au musée d'histoire de Yasugi)

Adresse : Toda, Hirose-chô, Yasugi-shi, Shimane-ken

Site web : https://yasugi-kankou.com/en/spot/gassantoda-castle/

L’un des plus grands châteaux de montagne du Japon

Gassan Toda était l’un des plus grands yamajiro (château de montagne) du Japon, qui aurait été construit par le chef de guerre du clan Heike, Taira no Kagekiyo, entre 1156 et 1159. Cependant, c’est au XVe siècle, sous le contrôle du clan Amago, qu’il a acquis la réputation d’édifice imprenable. Le clan Amago s’est servi de son avantage géographique pour combattre les clans Môri et Ôuchi. Bien que Gassan Toda ait pu résister à toutes les attaques, le clan a fini par se rendre en 1566 après un siège par les Môri qui a coupé les ravitaillements. Horio Tadauji en est devenu le seigneur sous le shogunat des Tokugawa, mais il est parti s’installer au château de Matsue en 1611, laissant Gassan Toda à l’abandon.

Si aucune structure complète d’origine n’a subsisté, on peut toujours observer les murs de pierre ishigaki au sommet de la montagne, les ruines de l’enceinte sanchûgoten, où se trouvaient les quartiers du seigneur, ainsi que senjôhira, l’esplanade de rassemblement des soldats.

Au pied de la montagne, le musée d’histoire municipal de Yasugi expose des documents et des maquettes en diaporama. Il existe un chemin de randonnée qui mène du musée vers les ruines du château, mais il est mal entretenu et la montée peut s’avérer accidentée et difficile.

(Photo de titre : les ruines du château de Gassan Toda. Pixta)