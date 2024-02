Le château de Hiroshima, trésor national détruit par la bombe atomique

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Visiterle Japon

Le donjon du château de Hiroshima, désigné trésor national, avait survécu pendant quatre siècles avant qu’il ne soit détruit par la bombe atomique. Il a été reconstruit à l’identique selon la volonté de la population.

Le château de Hiroshima (préfecture de Hiroshima)

Construction : 1589

1589 Premier seigneur : Môri Terumoto

Môri Terumoto À découvrir : Le donjon, la porte principale (Omote Gomon), le pont de Gomon, les tours de guet de Hira, Tamon et Taiko (tout a été reconstruit).

Le donjon, la porte principale (Omote Gomon), le pont de Gomon, les tours de guet de Hira, Tamon et Taiko (tout a été reconstruit). Tarif : 370 yens pour l’entrée au donjon (adultes)

370 yens pour l’entrée au donjon (adultes) Adresse : 21-1 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken

21-1 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken Site internet : https://www.rijo-castle.jp/

Un trésor national détruit par la bombe atomique

C’est Terumoto, le petit-fils et successeur de Môri Motonari, l’illustre chef de guerre qui contrôlait une grande partie de la région du Chûgoku (sud-ouest) au XVe siècle, qui a entrepris la construction d’un château à Hiroshima. Lors d’une visite au château de Toyotomi Hideyoshi à Osaka, il avait saisi l’importance d’édifier un château qui serait un centre politique et économique en symbiose avec la ville alentour. Les travaux ont été compliqués par le terrain meuble autour du delta du fleuve Ôta, mais la construction a pu s’achever en 1599. L’année suivante toutefois, Terumoto s’est retrouvé du côté perdant lors de la bataille de Sekigahara contre Tokugawa Ieyasu. Il a été expédié vers l’ouest (la préfecture de Yamaguchi de nos jours), et y a alors bâti un autre château dans son nouveau fief de Hagi.

Après la Restauration de Meiji au XIXe siècle, l’édifice a été utilisé comme siège de la préfecture et par l’armée de terre. Si c’était l’époque où énormément de châteaux ont été démolis, celui de Hiroshima a été désigné trésor national en 1931, avec la majorité de ses structures datant de l’époque d’Edo. Mais il n’aura pas survécu au bombardement atomique d’août 1945. Complètement détruit, le donjon a été rebâti en béton armé en 1958, et il abrite un musée. Dans les années 1990, plusieurs portes et tours de guet ont de même été reconstruites selon les modèles d’origine.

(Photo de titre : le donjon du château de Hiroshima. Pixta)