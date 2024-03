Imabari, le premier « château marin » du Japon avec un port intégré

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Visiterle Japon

La particularité du château d’Imabari est que l’on peut accéder directement par la mer aux immenses douves d’eau salée. Bâti sur un terrain sableux, c’est l’un des « trois grands châteaux marins » du Japon.

Le château d’Imabari (préfecture d’Ehime)

Construction : 1602

1602 Premier seigneur : Tôdô Takatora

Tôdô Takatora À voir : Les douves intérieures et les murs de pierre (authentiques), la porte principale « Kurogane » et la tour de guet « Bugu » (reconstructions)

Les douves intérieures et les murs de pierre (authentiques), la porte principale « Kurogane » et la tour de guet « Bugu » (reconstructions) Entrée : 500 yens

500 yens Adresse : 3-1-13 Tôrichô, Imabari-shi, Ehime-ken

3-1-13 Tôrichô, Imabari-shi, Ehime-ken Site Internet : https://www.city.imabari.ehime.jp/museum/imabarijo/

Le premier « château marin » du Japon avec un port intégré

Après avoir soutenu les Tokugawa lors de leur victoire à la bataille de Sekigahara en 1600, Tôdô Takatora reçoit en récompense la moitié du fief de Iyo (la préfecture d’Ehime de nos jours), et construit une forteresse face à la mer intérieure de Seto, à Imabari. Ce château se distingue par un port dans les immenses douves d’eau salée où pouvaient amarrer même les plus grands bateaux de l’époque.

L’intégralité des structures a été détruite après la Restauration de Meiji de 1868, et seuls ont subsisté les douves intérieures et les soubassements en pierre ishigaki du complexe principal, mais la reconstruction du donjon, des tours de guet et des portes se poursuit depuis 1980. La reconstruction fidèle à l’époque de la porte « Kurogane » et la tour de guet « Bugu » a été achevée en 2007, et l’intérieur peut se visiter.



La porte « Kurogane » reconstruite (Pixta)

Les châteaux d’Imabari, d’Ôzu, et d’Uwajima, dans la préfecture d’Ehime, ont tous été conçus par Tôdô Takatora, et figurent dans la liste des 100 châteaux les plus connus du Japon.

(Photo de titre : Pixta)