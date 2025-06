Dango : des boulettes sucrées de riz glutineux

Moments de culture générale sur le Japon

Le dango est une friandise populaire auprès des Japonais comme des touristes étrangers, parfois intrigués par son apparence.

Une brochette de sucreries

Les dango sont un en-cas populaire auprès des jeunes comme des moins jeunes. Ces boulettes grillées ou cuites au four sont fabriquées à partir de mochigome-ko (farine de riz glutineux) et sont souvent consommées à l’aide de bâtonnets de bambou (kushi). Elles peuvent être nappées de purée de haricots rouges (anko), de sauce soja sucrée ou de pâte de soja vert (appelé dadacha-mame).

Le dango tricolore — rose pâle, blanc et vert — est associé à la saison des cerisiers en fleur et au hanami. Mais certains pensent que le rose représente les fleurs de cerisier, symbole du printemps, le blanc la neige, symbole de l’hiver, et le vert l’armoise, symbole de l’été. Il existe même un emoji pour cette friandise (🍡).

Le dango est également l’un des plaisirs gastronomiques partagés lors du festival d’automne célébrant le tsukimi (contemplation de la lune) avec son aspect rond et blanc, comme la pleine lune.

Et si vous cherchez un accompagnement pour le dango, le thé vert fait absolument l’affaire !

(Photo de titre : Pixta)