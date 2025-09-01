Udon, les épaisses nouilles japonaises

Instantanés de culture générale sur le Japon

Les udon sont des nouilles de froment que l’on peut déguster de plusieurs manières. Voici l’essentiel à connaître.

De nombreuses façons de les déguster

Les udon sont l’un des types de nouilles les plus populaires au Japon. Avec leur épaisseur et leur texture, elles sont principalement dégustées dans un bouillon (dashi) simple, comme le kake-udon (photo de titre). D’autres variétés de base sont le kitsune udon, garni de tofu frit (abura-age), et le tsukimi udon, auquel on ajoute un œuf cru ou poché. Tsukimi signifie « contempler la lune » ; dans cette métaphore gastronomique, l'œuf représente le satellite naturel de la Terre.

D’autres plats plus copieux sont le curry udon, avec une soupe au curry légèrement épicée, et le yaki-udon, un sauté qui combine généralement ces nouilles avec de la viande, des légumes et une sauce savoureuse.

Le sanuki udon de la préfecture de Kagawa, est l’une des variétés régionales les plus célèbres, reconnaissable à l’aspect carré des nouilles. En général, l’udon est plus populaire dans l’ouest du Japon que dans l’est.

Un bol de kitsune udon, reconnaissable au tofu frit flottant et la ciboule émincée.

(Photo de titre : un bol de kake-udon. Toutes les photos : Pixta)