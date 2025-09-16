Anpan, le pain sucré aux haricots rouges

Instantanés de culture générale sur le Japon

Créé en 1874 à Tokyo, l’anpan est une pâtisserie très appréciée pour son mélange de saveurs traditionnelles japonaises et occidentales.

La création d’un ancien samouraï

L’anpan est un petit pain fourré d’une pâte sucrée de haricots rouges (anko, ou an, accolé à pan qui signifie « pain » en japonais). Il est généralement garni de graines de sésame.

L’anpan a vu le jour en 1874, à une époque où les influences occidentales transformaient le Japon sous le nouveau gouvernement Meiji. Un ancien samouraï nommé Kimura Yasubei, qui avait ouvert une boulangerie appelée Kimuraya à Tokyo, s’est inspiré de la confiserie traditionnelle manjû et a associé la saveur familière de l’an au pain, qui était alors encore une nouveauté. (Kimuraya reste aujourd’hui une boulangerie réputée dans le quartier chic de Ginza.)

En 1875, l’anpan a obtenu l’approbation impériale lorsque Kimuraya a présenté ce petit pain à l’empereur Meiji lors d’une sortie en avril pour admirer les cerisiers en fleur, consolidant ainsi la réputation d’une pâtisserie qui connaissait déjà un grand succès.

L’anpan est désormais indissociable du héros des enfants Anpanman, dont la tête est faite d’anpan. Il peut offrir des morceaux de sa tête à ceux qui en ont besoin et en faire cuire une nouvelle par le personnage appelé Jamu Ojisan (Oncle Confiture)

(Photo de titre © Pixta)