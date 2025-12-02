Le festival nocturne de Chichibu, un spectacle illuminé

Instantanés de culture générale sur le Japon

Le festival nocturne de Chichibu, qui se tient début décembre, offre aux yeux du spectateur des chars richement décorés et un impressionnant feu d’artifice. Datant de plusieurs centaines d’années, c’est l’un des plus grands festivals de chars du Japon.

Un festival illuminé

Le festival nocturne de Chichibu se tient chaque année les 2 et 3 décembre au sanctuaire de Chichibu, dans la préfecture de Saitama. Il est considéré comme l’un des trois grands festivals à chars du Japon, aux côtés du festival de Gion à Kyoto et du festival Hidatakayama à Gifu. Le 2 décembre marque la veille du festival, tandis que l’événement principal se déroule le 3 décembre.

Vieux de plus de 300 ans, ce festival met en scène six immenses chars qui traversent la ville. Deux d’entre eux sont ornés d’un kasaboko, un décor combinant une hallebarde et un « parapluie » illuminé. Les danses exécutées sur les chars et celles associées au festival ont été reconnues comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Et ne manquons surtout pas le spectaculaire feu d’artifice, qui marque le point d’orgue du festival !



(© Pixta)

(Photo de titre © Pixta)