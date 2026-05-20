« Yôkan », une douce confiserie japonaise

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Le yôkan est une confiserie traditionnelle épaisse à la texture gélifiée. Préparé à base de pâte sucrée de haricots, il existe sous diverses formes.

Un dessert simple et populaire

Le yôkan est une confiserie japonaise riche d’une longue histoire. Sa simplicité et sa grande variété en font l’un des desserts les plus appréciés du pays. La version la plus courante, le neriyôkan, est une pâte dense à la texture proche de la gelée, élaborée à partir d’anko (pâte de haricots rouges azuki), de sucre, d’eau et de kanten, un gélifiant obtenu en faisant bouillir des algues tengusa.

Le mizuyôkan, variante plus légère souvent dégustée bien fraîche en été, contient davantage d’eau (mizu en japonais) et moins de kanten. Une autre déclinaison populaire est le mushiyôkan, une version cuite à la vapeur, épaissie avec de la farine de blé ou de l’arrow-root, et généralement agrémentée de châtaignes japonaises confites.



Mizuyôkan (© Pixta)



Mushiyôkan (© Pixta)

(Photo de titre © Pixta)