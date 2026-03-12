« Seichi junrei » : le pèlerinage des fans de culture pop japonaise

Instantanés de culture générale sur le Japon

Le seichi junrei est une sorte de pèlerinage dans les endroits au Japon qui ont inspiré des scènes de manga, d’anime et de films entre autres. Ce phénomène dynamise en parallèle le tourisme sur l’Archipel.

L’expression japonaise seichi junrei, qui désignait à l’origine un pèlerinage religieux, sert aujourd’hui aussi à désigner des voyages vers des lieux importants de la culture pop, par exemple des endroits réels qui ont inspiré un décor dans un manga ou un anime. Les fans peuvent également soutenir leurs personnalités réelles ou fictives favorites, une activité appelée oshikatsu), en visitant des lieux liés à leur univers.

Parmi les sites de seichi junrei les plus connus attirant de nombreux visiteurs figure l’escalier menant au sanctuaire de Suga (photo de titre), dans l’arrondissement de Shinjuku à Tokyo. Il apparaît dans une scène emblématique du film d’animation Your Name (2016), réalisé par Shinkai Makoto.

Un autre exemple célèbre est un passage à niveau ferroviaire à Enoshima, visible dans l’anime Slam Dunk.

Certaines administrations locales profitent de cet engouement en répondant aux attentes des fans, notamment en fournissant des informations sur ces lieux ou en commercialisant des produits dérivés.

(Photo de titre : les escaliers menant au sanctuaire de Suga, une image visible dans l’anime Your Name © Pixta)