« Fukujin-zuke » : l’accompagnement croquant du curry japonais

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Le curry est un plat populaire au Japon, et sa version locale est généralement servie avec des pickles de fukujin-zuke d’un rouge vif.

Un accompagnement croquant

Le curry est consommé au Japon depuis plus d’un siècle. Au fil du temps, il a été adapté aux goûts locaux, au point que de nombreux Japonais le considèrent aujourd’hui comme un plat national. Il est souvent accompagné de fukujin-zuke, des pickles croquants dont le nom viendrait des Shichifukujin (les Sept Divinités du Bonheur), car ils étaient à l’origine préparés avec sept ingrédients. Aujourd’hui, il n’existe plus de recette strictement définie, mais le fukujin-zuke est généralement composé de légumes tels que le radis blanc daikon, l’aubergine et le renkon (racine de lotus), ainsi que de gingembre et de shiso. L’ensemble est mariné dans une sauce à base de soja.

Selon la tradition, un cuisinier du Mishima-maru, l’un des navires de la compagnie maritime NYK assurant des liaisons avec l’Europe, aurait été le premier à servir du curry accompagné de fukujin-zuke au début du XXe siècle. L’histoire raconte que le navire étant à court du chutney indien habituellement servi avec le curry, celui-ci fut remplacé par du fukujin-zuke. Cette substitution rencontra un grand succès et devint rapidement la garniture standard du curry japonais. Sa couleur rouge vif serait d’ailleurs une imitation du chutney qu’il remplaçait.

(Photo de titre : Pixta)