« Bôsai no hi » : la Journée de la prévention des catastrophes au Japon

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Chaque année au Japon, le 1er septembre est la Journée de la prévention des catastrophes (Bôsai no hi). Elle est l’occasion de réfléchir aux comportements à adopter et de s’entraîner à réagir face aux menaces futures.

La date du 1er septembre a été choisie en mémoire du Grand tremblement de terre du Kantô, qui a ravagé la région de Tokyo et Yokohama le 1er septembre 1923 et coûté la vie à plus de 100 000 personnes. La période correspond également au pic de la saison des typhons. C’est en 1960 que cette journée a officiellement vu le jour afin de sensibiliser la population à la nécessité de se préparer aux crises majeures, qu’il s’agisse de tremblements de terre, de tempêtes tropicales ou de pluies dantesques.

Tout au long de cette période, le gouvernement central, les collectivités locales, les entreprises et les établissements scolaires multiplient les exercices de simulation. Les habitants sont quant à eux invités à inspecter leur kit d’urgence, à étudier la carte des risques de leur quartier et à repérer l’emplacement exact de leur centre d’évacuation.

(Photo de titre © Pixta)