Un train rose inauguré à Hokkaidô pour célébrer les 140 ans du réseau ferroviaire de l’île

Pour célébrer les 140 ans du réseau ferroviaire de l’île septentrionale de Hokkaidô, le train « Hamanasu » sera inauguré. Il tient son nom et sa couleur de la rose du Japon, et son intérieur vaut le coup d'œil !

Le train Limited Express Hamanasu, sur la ligne JR Hokkaidô, va bientôt faire ses débuts. Parmi les couleurs choisies pour sa décoration extérieure, figure le rose vif de la fleur hamanasu (rosa rugosa ou rose du Japon), l’un des symboles de l’île.

Le premier wagon de ce train, qui en compte cinq, peut être utilisé pour le tourisme et d’autres types d’événements. Il est doté de sièges avec tables ainsi que d’autres faisant face aux fenêtres pour admirer le paysage. Ce wagon possède également un compartiment individuel avec une table chauffante kotatsu disposant d’un espace libre sous les jambes, à laquelle deux passagers peuvent s’asseoir l’un en face de l’autre. Les quatre autres wagons sont réservés aux passagers ordinaires et équipés de prises électriques et d’un accès LAN sans fil gratuit.

Le 26 septembre, avant sa mise en service, le train Hamanasu sera exposé au public à la gare de Otaru. Il fera ses débuts les 17 et 18 octobre avec des voyages d’une journée commémorant le 140e anniversaire des services ferroviaires à Hokkaidô. Par la suite, le train sera mis sur certains des itinéraires réguliers des limited express reliant Sapporo et les autres grandes gares de l’île.

(Article rédigé en collaboration avec Sapporo Television Broadcasting)