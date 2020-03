Petit-déjeuner à l’hôtel Anteroom de Kyoto, un établissement où l’art contemporain est roi

Anteroom est un hôtel à thème, à savoir l'art et la culture contemporains. Et quand des artistes ont décidé de participer à l’aménagement intérieur, cela se remarque tout de suite : directement adjacente au hall principal se trouve une grande galerie consacrée aux artistes contemporains. Dans cet hôtel, toutes les formes d’art sont mises à l’honneur. Le hall, le salon, les couloirs et bien sûr les chambres sont ornés de peintures et sculptures originales. Le jardin, ainsi que plusieurs chambres d'hôtes, sont l'œuvre de designers renommés. Les œuvres d’art, sélectionnées avec soin en collaboration avec le sculpteur de renom Nawa Kôhei, participent à l'énergie créative ambiante de tout l'hôtel.

Ce concept qui consiste à « faire du neuf avec du vieux » a fait mouche à Kyoto. Dans l'ancienne capitale du Japon, l'hôtel Anteroom, qui a ouvert ses portes en 2011, en est un parfait exemple. Les créateurs de cet hôtel qui en étonnera plus d’un ont donné une seconde vie au vieux dortoir d’un yobikô (une école préparant les futurs étudiants aux examens d’entrée à l’université de leur choix) situé au sud de la gare de Kyoto – quartier généralement peu prisé des touristes – pour en faire un hôtel-boutique branché. L’établissement offre des installations et des services à des tarifs très raisonnables, comparables à ceux d’hôtels d’affaires (business hotel).

Un petit-déjeuner qui n’a rien de classique

Ce même esprit innovant se retrouve dès le buffet du petit-déjeuner d'Anteroom, l'une des principales attractions de l'hôtel. Un simple coup d’œil et le visiteur comprend tout de suite que ce petit déjeuner n’a rien à voir avec celui d’un hôtel classique. Il sera alléché par toute une gamme de pains : trois sandwichs différents et une assiette de pâtisseries. Bien sûr, tout est fait maison. Devant cette opulence, le visiteur a l’embarras du choix… Une serveuse le rassure alors en lui rappelant joyeusement que chacun peut prendre jusqu’à trois assiettes, autrement goûter à chaque variété de sandwichs. Ceux-ci sont préparés sur place pour chaque invité et servis accompagnés d’un smoothie.

Sur les tables du buffet central, de la soupe, de la salade (dont une vaste sélection de garnitures), du yaourt (avec des confitures et des garnitures maison), des jus de fruits et du café ou du thé attendent le visiteur. Petite recommandation du matin : le chai au hôjicha (thé grillé). Si une ambiance légère et décontractée règne sur les lieux, jusque dans le style des couverts, rien n’est laissé au hasard dans la nourriture et dans sa présentation.

Aux fourneaux de ce délicieux petit déjeuner : l'équipe d'Anteroom Meals, un petit groupe de jeunes professionnels pleins d’énergie qui met tout son cœur pour élaborer un menu de petit déjeuner vivant et le servir chaque matin. Et ce groupe exclusivement féminin est plutôt atypique ; c’est le moins qu’on puisse dire. D’horizons variés, chacune apporte sa contribution. La chef d'équipe Yaguchi Yukie (surnommée la « reine des épices » par ses collègues), est diplômée en nutrition, mais, ce qui est pour le moins inhabituel, est également une illustratrice et une photographe enthousiaste. Une autre membre de l'équipe travaille dans la conception graphique, une autre chante dans un groupe et une troisième utilise son temps libre pour s’adonner à l'architecture.









Leur groupe incarne un courant important mais parfois méconnu de la culture de Kyoto : la créativité et l'innovation. « Pour beaucoup d’étrangers, Kyoto rime avec culture japonaise traditionnelle », explique Morimoto Aki, une membre de l'équipe. « Mais, Kyoto, c’est bien plus ; nous avons toujours été très ouverts aux nouvelles tendances. Le pain fait maison et le bon café font partie intégrante de la nourriture à Kyoto. Et tout en créant quelque chose de complètement original, notre menu s’inscrit pleinement dans cette culture. »

Habilement intégrés au menu par l'équipe, les ingrédients dits « classiques » comme le thé matcha et le yuba ne sont pas pour autant laissés de côté. Mettant à l’honneur la créativité et cherchant à s’éloigner des stéréotypes régionaux, le petit déjeuner contemporain et original de l’hôtel constitue une délicieuse introduction à la nouvelle vague d'art et de culture de l’ancienne capitale nippone. Voici ce qui était au menu lors de notre visite.





Sandwiches et pâtisseries

(Trois assiettes au choix. La sélection est différente chaque jour.)

Sandwich pita : poulet tandoori, chou au curry, tomate et citron

Baguette : poulpe de Galicie au poivre de Cayenne et au paprika

Assiette pâtissière : rouleau à la cannelle et torsade aux canneberges

Smoothie

(Différent chaque jour)

Épinards, persil et citron ; servi avec sandwich et / ou pâtisserie

Soupe du jour

Potage de maïs

Salade avec vinaigrette et garnitures maison

Garnitures : croustilles de yuba, chips de potiron, jako chirimen frit (alevins de sardines), bacon, oignons frits, fromage râpé, graines de sésame broyées, tomates cerises

Yaourt avec confitures et garnitures maison

Confiture maison (de saison) : kiwi, framboise, myrtille et kumquat

Garnitures : haricots noirs sucrés, kinako (poudre de soja torréfiée)

Jus de fruits

Orange, pomme

Eau Détox

Citron vert et aneth

Café ou thé avec biscuits à la meringue

Chai au hôjicha : thé japonais rôti aux épices (gingembre, cannelle, cardamome, clous de girofle et grains de poivre noir)

Sélection de thés noirs

Café

Biscuits meringués au cacao et aux fraises

