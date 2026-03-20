L’Équinoxe de printemps (« Shunbun no hi »)

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L’Équinoxe de printemps, qui arrive aux alentours du 20 mars, est un jour férié au Japon depuis 1948 qui est intimement lié à des pratiques bouddhiques.

Fêter le printemps

Le Japon a établi un jour férié pour l’Équinoxe de printemps et pour l’Équinoxe d’automne, qui correspondent aux moments où la durée du jour et celle de la nuit sont à peu près égales. La journée de l’Équinoxe de printemps a été instituée en 1948 comme jour férié afin d’honorer la nature et de chérir les êtres vivants. Sa date est calculée par l’Observatoire astronomique national et tombe généralement autour du 20 mars (comme en 2026), lorsque le temps commence à évoquer le printemps dans une grande partie du pays.

Dans le bouddhisme, l’équinoxe ainsi que les trois jours qui le précèdent et le suivent forment une période d’une semaine appelée Higan (« la rive lointaine »). Ce terme désignait à l’origine l’état idéal que les croyants cherchent à atteindre par l’illumination. Les écritures bouddhiques situent le Paradis de la terre pure à l’ouest, et l’on considère qu’elle est la plus proche lors des équinoxes, lorsque le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest. Cette période est ainsi devenue un moment privilégié pour les pratiques spirituelles et les offrandes aux ancêtres ; de nombreux Japonais se rendent donc sur les tombes familiales à cette occasion.

Il est courant d’offrir des botamochi (boulettes de riz gluant enrobées de pâte sucrée aux haricots azuki) ou du sekihan (riz rouge préparé avec des haricots azuki et du riz gluant) aux ancêtres pendant le Higan. Les haricots azuki sont considérés comme un ingrédient sacré capable de repousser les mauvais esprits. À l’approche de l’Équinoxe de printemps, les botamochi apparaissent dans les confiseries et les supermarchés.

Données utilisées

(Photo de titre : des fleurs de colza, symboles du début du printemps. Pixta)