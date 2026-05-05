5 mai : la Journée des enfants (« Kodomo no hi »)

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Le 5 mai au Japon est le dernier jour férié de la Golden Week, il est consacré à la célébration de la bonne croissance des enfants.

Une fête pour les petites filles et les petits garçons

Au Japon, il existe depuis longtemps des fêtes célébrant la croissance des enfants : le Hina matsuri, le 3 mars pour les filles, et le Tango no sekku, le 5 mai pour les garçons. Instituée comme jour férié national en 1948, la Journée des enfants est célébrée sans distinction de genre, afin de fêter les enfants et de promouvoir leur bonheur. Elle marque le dernier jour de la période de la Golden Week.

À cette occasion, de nombreuses familles exposent des objets traditionnels porte-bonheur et prient pour la santé et la croissance de leurs enfants. Les foyers avec des garçons, en particulier, installent des poupées de samouraïs, des casques (kabuto), ainsi que des banderoles en forme de carpes (koinobori). Le casque est considéré comme un symbole de protection, tandis que la carpe évoque la réussite et l’ascension sociale. Il existe également la coutume de prendre un bain avec des feuilles d’iris, dont le parfum est censé éloigner les mauvais esprits.

Ce jour-là, il est aussi traditionnel de manger du kashiwa-mochi (gâteaux de riz fourrés à la pâte de haricot et enveloppés dans des feuilles de chêne) et du chimaki (riz gluant enveloppé dans des feuilles de bambou et cuit à la vapeur). De nombreuses familles préparent des plats appréciés des enfants, tandis que d’autres privilégient des aliments porteurs de symboles favorables, comme le buri (sériole), associé à la réussite, ou les pousses de bambou, qui symbolisent une croissance droite et vigoureuse.

À l’occasion de cette fête, un nombre croissant d’établissements — tels que les zoos, aquariums et musées scientifiques — offrent une entrée gratuite aux enfants. Des événements destinés aux plus jeunes sont également organisés dans tout le pays, attirant de nombreuses familles.

Données utilisées

Les jours fériés au Japon (en japonais) du Bureau du cabinet

(Photo de titre : Pixta)